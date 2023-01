Decoração do BBB 23: veja as mudanças na casa do Big Brother Brasil

Novo ano, nova decoração na casa do BBB 23! Toda temporada, a produção do reality show se empenha para mudar o visual dos cômodos do confinamento e o público já conseguiu conferir alguns pedaços da casa mais vigiada do Brasil. Ao vivo no espaço em que os brothers e sisters da edição viverão durante os próximos três meses, o apresentador Tadeu Schmidt e a ex-BBB Ana Clara trouxeram novidades.

Como está a decoração da casa do BBB 23?

A sala do confinamento, um dos lugares mais usados no reality show, tem cara de explorador e trouxe como tema viagens ao redor do mundo. O visual conta com elementos nas paredes de diversos países e culturas, como a famosa placa de Las Vegas, uma réplica da Torre Eiffel, um Globo, binóculos, aviões, balões, a estátua da liberdade, entre outros.

No chão, pode-se ver que a produção resolveu desenhar uma espécie de mapa, o que combina bastante com os artefatos das paredes. As portas do confessionário e despensa ganharam um visual despojado e estão recheadas de desenhos.

O sofá escolhido foi de uma cor clara e as almofadas variam de cores. Há também três mesinhas no centro da sala, que geralmente são usadas nas dinâmicas da casa, como os sorteios, jogos da discórdia, entre outras atrações.

Também há alguns banquinhos coloridos a parte que ajudarão os brothers e sisters a se acomodaram quando a casa ainda estiver cheia.

O botão da desistência, que foi introduzido na edição do ano passado e usado pelo ator e cantor Thiago Abravanel, retorna nesta edição. Porém, o visual mudou bastante, ele está no centro de uma bússola.

O confessionário está de cara nova também! Diferente do BBB 22, que era super colorido e contava com cadeira gamer, o confessionário da casa do BBB 23 tem poucas cores, ganhou um tom mais escuro e um banquinho discreto.

O banheiro mudou bastante e tem um visual mais rústico. As paredes ganharam uma estilo que remete a pedras e dois espaços que os participantes conseguem sentar enquanto estiverem fofocando com os amigos durante os banhos.

Tadeu Schmidt fez o anúncio de quem ganhou a Casa de Vidro ao vivo no cômodo e recebeu a presença de Ana Clara, Em seguida, começaram os anúncios do elenco da temporada. Esta é a primeira vez que a dinâmica ocorre desta maneira. Geralmente, a lista de participantes é divulgada durante os intervalos da programação da emissora, mas não há repercussão com os apresentadores diretamente na casa.

Fotos da decoração do BBB 23

