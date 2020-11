Conheça Deborah Ewbank, mãe e stylist de Giovanna Ewbank

Vira e mexe, Deborah Ewbank aparece nas redes sociais dos filho famosos, Giovanna Ewbank e Gian Luca Ewbank. Também foi homenageada pelo genro, Bruno Gagliasso, no fim de semana, quando completou 62 anos. “Te amo, sogrinha. Parabéns pelos seus 23 aninhos”, brincou o ator com a aparência jovial dela. Quer conhecê-la? É personal stylist e faz sucesso nas redes sociais, contabilizando 222 mil seguidores no Instagram.

Quem é Deborah Ewbank?

A mãe de Giovanna Ewbank é formada em arquitetura e tem 23 anos de experiência como designer têxtil. Acabou se tornado stylist para ajudar com a carreira da filha e, então, passou a vestir mais famosas. “Quando minha filha entrou para a televisão, a gente viu que precisava de alguém para ajudá-la nisso. Eu nem sabia que precisava de toda a produção, que não pode repetir roupa… Como eu já trabalha com isso, porque eu fazia desenho de estamparia para decoração e para moda… Então, foi fácil para mim. E a Giovanna virou referência de estilo em pouco tempo”, contou para a revista Quem.

Em entrevista ao Glamurama, em 2018, Giovanna declarou que o fato de a mãe ser sua stylist facilita em todos os aspectos. “Temos estilos muito parecidos e ninguém me conhece melhor do que ela, tanto o meu biotipo como o meu gosto. Ela sabe perfeitamente o que funciona ou não em mim e conhece meu closet melhor do que eu, o que ajuda muito nosso trabalho.”

Deborah completou que não dá trabalho vestir a própria filha para eventos e outros compromissos profissionais. “Temos o gosto muito semelhante e dificilmente acontece dela não gostar de alguma coisa. Quando isso acontece, nos adaptamos e chegamos num consenso.”

A parceria das duas virou até um curso online, o Estilo Ewbank, em 2018. O objetivo era conduzir as pessoas a expressarem o estilo e fortalecerem a imagem pessoal.

Como é o Instagram da mãe da Giovanna Ewbank?

Deborah Ewbank compartilha com seus 222 mil seguidores muitas fotos dos netos (Titi, Bless e Zyan), bem ao estilo “vovó coruja”. Eles são fruto do relacionamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

Cachorros, arranjos de flores e decoração, além dos próprios filhos, fazem parte dos assuntos. Viagens, como para Angra dos Reis e Fernando de Noronha, levam a publicações de lindas paisagens naturais.

Deborah sofreu com a separação de Giovanna e Bruno

Deborah Ewbank participou do canal do YouTube da filha, o Gioh, e declarou seu amor ao genro. Comentou que sofreu com a crise no relacionamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que resultou em um período de separação.

“Na época que eu e o Bruno estávamos separados, ela chorava, eu dizia: ‘pelo amor de Deus, parece que você que se separou’”, contou Giovanna Ewbank. “Eu sou louca, apaixonada pelo meu genro. Não tem outro. Eu chorava mais que a Gio”, explicou Deborah.