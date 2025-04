Conheça os 3 irmãs de Chico Buarque: Miúcha, Cristina e Ana

Chico Buarque, cantor de 80 anos, é filho de Sérgio Buarque de Hollanda e Maria Amélia Cesário Alvim. A família é musical, já que o artista é irmão de ninguém menos que Miúcha, Cristina Buarque e Ana de Hollanda. Conheça a família.

Miúcha

Heloísa Maria Buarque de Hollanda, a Miúcha, foi cantora e ex-esposa de João Gilberto. Irmã mais velha de Chico, ela teve uma carreira marcada por parcerias com Tom Jobim, Vinicius de Moraes e João Gilberto, com quem foi casada e teve uma filha, a também cantora Bebel Gilberto. Faleceu em 2018.

Ana de Hollanda

Cantora e compositora, Ana de Hollanda, hoje com 76 anos, também teve atuação política. Foi ministra da Cultura no governo Dilma Rousseff entre 2011 e 2012. Antes disso, dirigiu o Centro de Música da Funarte e esteve envolvida com projetos culturais ligados à música popular brasileira.

Cristina Buarque de Holanda

Cantora e pesquisadora de samba, Cristina Buarque de Holanda teve uma carreira dedicada à valorização do samba tradicional e foi reconhecida por seu trabalho de resgate de obras de compositores menos conhecidos. Faleceu em 20 de abril de 2025.

Filhas e netos no palco

Do casamento com a atriz Marieta Severo, que durou 33 anos, nasceram três filhas: Sílvia, atriz; Helena, cantora; e Luísa, também atriz. E ainda há os netos: Helena teve quatro filhos com o músico Carlinhos Brown, entre eles Clara Buarque, cantora e atriz, e Chico Brown, músico e compositor.​ Desde 2017, Chico é casado com a jurista Carol Proner.