Quem são os netos de Chico Buarque?

Chico Buarque foi casado por mais de 30 anos com a atriz Marieta Severo, com quem teve três filhas. As herdeiras dos famosos também tiveram filhos, e alguns deles também ficaram conhecidos por trabalhos na televisão e na música, como Clara Buarque e Chico Brown. Veja quem é quem na família do artista.

Quantos são os netos do Chico Buarque?

Os netos de Chico Buarque são Irene, Francisco, Clara, Cecília, Leila e Lia. Ao todo, o cantor tem seis netos. Veja quem é quem.

Irene: a jovem de 17 anos vive longe dos holofotes, mas já apareceu em algumas publicações na página do avô famoso junto com os demais netos de Chico. Ela é filha de Silvia Buarque com Chico Diaz.

Francisco: é o neto mais velho de Chico, tem 27 anos. Segue a veia artística da família e trabalha como cantor e compositor, tendo em currículo trabalhos com grandes nomes da música brasileira. É o filho primogênito de Helena Buarque e Carlinhos Brown.

Clara: tem 23 anos e também é artista. A jovem é cantora e atriz, conquistando papéis em seriados do Disney+ e agora na novela do horário nobre da Globo, além de investir também na carreira no cinema. É a segunda filha de Helena e Carlinhos Brown.

Cecília: a jovem de 16 anos ao contrário dos irmãos mais velhos, ainda não segue carreira artística e vive fora dos holofotes. É a terceira filha de Helena e Carlinhos.

Leila: neta caçula de Chico Buarque, tem 13 anos de idade. É a filha caçula de Helena e Brown.

Lia: tem 20 anos de idade e também segue o lado artístico da família. A jovem canta e é multi-instrumentista, assim como o avô. É filha de Luisa Buarque.

Irene Diaz é neta de Chico Buarque

Irene Diaz é filha de Silvia Buarque, filha primogênita de Chico e Marieta Severo. A jovem tem 17 anos e é fruto do casamento de Silvia com Chico Diaz. Assim como as primas, a garota aparentemente é bastante próxima do avô e já apareceu em um vídeo publicado pelo músico em sua conta no Instagram durante uma visita ao estúdio.

Discreta, a jovem mantém uma conta privada no Instagram apenas para a família e amigos.

Assista a um vídeo de Chico com Irene, Clara e Lia, outras duas netas:

Francisco, Clara, Cecília e Leila são netos de Chico Buarque

Outros netos de Chico Buarque são Francisco, Clara, Cecília e Leila. Os jovens são frutos do casamento de Helena Buarque, filha do meio do cantor, com Carlinhos Brown, de quem ela se separou há 12 anos.

Dois dos filhos de Helena são os netos mais famosos de Chico Buarque. O mais velho é Chico Brown, 26, segue os passos da família de artistas - o rapaz é cantor, compositor e multi-instrumentista. Ele já foi guitarrista do grupo 3030 e já trabalhou com outros cantores renomados como Marisa Monte, no processo de composição do álbum 'Portas' da cantora.

Outra neta de Chico Buarque é Clara Buarque. A jovem tem 23 anos e atualmente está no ar interpretando Bia na novela Travessia. A filha de Carlinhos Brown também já esteve nos seriados Tudo Igual Só Que Não e Tá Tudo Certo, do Disney+, e está escalada para o filme Ó Pai Ó 2.

Cecília e Leila são as mais novas, com 16 e 13 anos respectivamente. As jovens quase não aparecem na mídia e vivem de forma discreta. Em 2021, Cecília virou notícia ao ganhar uma grande festa de 15 anos que contou com a presença da família famosa.

