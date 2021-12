Conheça Pedro e Antônio, filhos de Juliana Paes

As crianças são frutos do casamento da atriz com o empresário Carlos Eduardo Baptista

Além de ser uma das atrizes de maior destaque da Globo, Juliana Paes é mãe de dois filhos, os pequenos Pedro e Antônio. As crianças são frutos do casamento da artista com o empresário Carlos Eduardo Baptista.

Quem são os filhos de Juliana Paes?

Juliana é mãe de Pedro, de 11 anos, e Antônio, de 8 anos. A atriz e o marido, pai das crianças, estão casados há treze anos.

Nas redes sociais, a famosa é discreta quanto a sua vida pessoal. A global postou uma foto dos garotos em outubro deste ano, em homenagem ao Dia das Crianças. “Meus amores. Minha vida ❤️”, escreveu na lenda.

No ano passado, os garotos roubaram a cena durante uma live da atriz junto ao jornalista Felipeh Campos. Durante o bate-papo, Pedro e Antônio revelaram que a mãe é chorona e também tem um lado consumista. “A gente estava no simulador do Avatar, tipo em uma moto. Tinha uma tela gigantesca, você colocava um óculos, e via um dinossauro que voa lá no Avatar. No final, a gente estava lá voando sobre as árvores, com um pôr do sol caindo, ela começou a chorar. Eu achei que ela tinha se machucado e comecei a chorar também”, contou Pedro.

Antônio também revelou que mãe não pode ver um chapéu que já quer comprar – a atriz tem uma coleção dos acessórios. Em tom de brincadeira, Juliana Paes disse que ia tirar as crianças da transmissão ao vivo. “vocês estão me trolando, vocês são um bando de X-9. Fora daqui!”, disse aos risos.

Qual a próxima novela da atriz?

Depois de protagonizar duas novelas de sucesso nos últimos anos, A Força do Querer (2017) e A Dona do Pedaço (2019), Juliana Paes volta ao horário nobre em 2022 no remake de Pantanal.

A famosa interpretará Maria Marruá, mãe da protagonista Juma, na nova versão da obra de Benedito Ruy Barbosa. A mulher tem o poder sobrenatural de se transformar em onça pintada nas noites de lua cheia e reza a lenda que sua filha herdou o dom.

Pantanal está prevista para ir ao ar em março de 2022, se não houver mudanças no cronograma da Globo. Enquanto isso, os fãs podem rever a atriz no papel de Karla em O Clone (2001), que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver De Novo.

