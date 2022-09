O que é uma rainha consorte, a nova designação de Camilla

O que é uma rainha consorte é a mulher que é casada com o monarca reinante, com o título de “rainha” sendo reservado para governantes do sexo feminino que se tornam monarcas por meio de uma linha de sucessão, e cuja posição, papel e responsabilidades são iguais aos de uma rainha consorte.

Em seu anúncio oficial da morte da rainha Elizabeth na quinta-feira (8 de setembro), a família real se referiu à esposa do rei Charles , Camilla, como a rainha consorte: “O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres. amanhã.”

O que significa rainha consorte, título de Camilla? Como ela conseguiu?

O que é uma rainha consorte?

Uma rainha consorte é a mulher que é casada com o monarca reinante, com o título de “rainha” sendo reservado para governantes do sexo feminino que se tornam monarcas por meio de uma linha de sucessão, e cuja posição, papel e responsabilidades são iguais aos de uma rainha consorte.

Assim, ao contrário da rainha Elizabeth, que herdou o trono de seu pai, a rainha consorte Camilla nunca poderá assumir o trono, pois ingressou na família real por meio do casamento.

No entanto, coloquialmente, a Rainha Consorte também é chamada de Rainha.

A rainha consorte costuma ser “coroada com o rei, em uma cerimônia semelhante, mas mais simples”, segundo o site da família real. Os consortes não ocupam cargos formais no governo, nem veem jornais estaduais ou realizam audiências oficiais. O papel do consorte é “principalmente fornecer companheirismo e apoio moral e prático ao Monarca”.

O site da família real observa que desde seu casamento com o rei Charles, a rainha consorte Camilla se tornou presidente de mais de 90 instituições de caridade, cobrindo questões como saúde, promovendo alfabetização, artes, bem-estar animal e apoiando sobreviventes de assédio sexual.

Camilla: de princesa a rainha consorte

Depois que Camilla Parker Bowles se casou com Charles em 2005, houve muito debate sobre qual título ela assumiria. Como o título de princesa de Gales foi considerado intimamente associado a Diana após seu casamento com Charles, o príncipe de Gales, Camilla adotou o outro título de seu marido e se tornou a duquesa da Cornualha. Preocupado com uma possível reação do público, Clarence House, residência do Príncipe de Gales, anunciou em 2005 que Camilla usaria o título de Princesa Consorte quando Charles ascender ao trono.

Ela foi a primeira a assumir o título de Princesa Consorte no Reino Unido; no entanto, de acordo com um relatório de 2017 do The Guardian, “a formulação não tem significado histórico ou legal”, pois a lei comum britânica dita que as esposas dos reis são conhecidas como rainhas consortes.

Ainda em 2022, a rainha Elizabeth anunciou que queria que Camilla assumisse o título de rainha consorte após seu falecimento, e não princesa consorte, como havia sido planejado originalmente.