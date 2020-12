Corpo de Eduardo Galvão será cremado nesta quarta (09) no Rio

O ator Eduardo Galvão, que morreu aos 58 anos, terá o corpo cremado nesta quarta-feira (09). A cremação será às 15h, no Crematório Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Segundo a filha do ator, Mariana Galvão, a cerimônia de cremação deve contar apenas com a presença de familiares próximos. “Sei que todos os amigos e pessoas que gostavam dele vão estar presentes de alma e de coração”, comunicou ela, ontem.

Eduardo Galvão morreu vítima de Covid-19

No dia 1 deste mês, Eduardo Galvão havia sido intubado, permanecendo na UTI (Unidade de terapia intensiva), com Covid-19. Após 11 dias internado no Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, ele não resistiu e faleceu na noite de segunda-feira (07).

Filha do ator fala após morte do pai

Em suas redes sociais, a filha única de Eduardo, Mariana Galvão, fez um texto emocionante, homenageando o pai. “Ele era isso. Pura luz, pura vida, pura alegria e puro amor. Sou muito privilegiada de ser filha de um dos seres humanos mais incríveis da Terra! Faltam palavras, falta ar”, lamentou ela.

“Mas a energia dele era tão incrível que eu sei que logo vai passar, ele não deixava ninguém ficar baixo astral por muito tempo. Agradeço a cada um que esteve com ele em pensamento e coração. Fico imensamente feliz de ver como ele é um cara querido e amado”, completa.

Também a sobrinha de Eduardo, Larissa Erthal, desabafou após perder o tio. “A gente ainda tinha tanta coisa, tantos Natais ainda para viver”, disse a apresentadora do ‘Terceiro Tempo’ na Band. Grávida, ela lamentou que o ator não verá o filho que espera.

Angélica lamenta morte de Eduardo Galvão

Em seu Instagram, a apresentadora Angélica prestou uma última homenagem ao amigo, Eduardo Galvão. Os dois fizeram uma parceria marcante nos anos 90, durante a atração infantil ‘Caça Talentos’, na Globo.

“Poxa @galvaoeduardooficial eu não consigo acreditar que essa doença te levou da gente…Tá muito difícil. Precisamos tanto da sua leveza, alegria, liberdade e carinho nesse mundo!”, começa.

“Era sempre tão bom te encontrar, você foi um presente lindo que a fada Bela me deu; uma parceria linda, mágica. Artur e fada Bela, eu e você, Obrigada por sua amizade , por ser esse cara tão especial no meu coração e no coração de tanta gente! Sim … porque você é uma unanimidade! Amado por todos que tiveram a oportunidade de estar mais pertinho! Descanse em paz meu querido “Duardo”. Meu carinho e sentimento a família”, completa a esposa de Luciano Huck.