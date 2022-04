Cristiano Ronaldo anuncia morte de um dos gêmeos com Georgina

Craque estava esperando gêmeos com Georgina Rodriguez, namorada do jogador

Através das redes sociais nesta segunda-feira (18/04), Cristiano Ronaldo comunicou a morte de um dos filhos que estava esperando com Georgina Rodríguez. No post, o craque indicou que a outra bebê está bem e fez questão de agradecer por todo o suporte de médicos e enfermeiros. Confira o post completo dos gêmeos de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo comunica morte de um dos gêmeos

Com grande pesar, Cristiano Ronaldo, jogador de 36 anos do Manchester United, anunciou nas redes sociais o falecimento de um dos filhos gêmeos que estava esperando com a namorada Georgina Rodríguez, modelo argentina.

O craque não informou o que de fato aconteceu. Porém, de acordo com informações publicadas pelo jornal português A Bola, Georgina perdeu um dos bebês ainda no parto. O casal anunciou a gravidez dos gêmeos no fim de 2021 também através das redes sociais, deixando os torcedores em êxtase com a notícia.

Nas redes sociais, Cristiano pediu privacidade e respeito, além de informar também que a outra bebê está bem, sob os cuidados médicos e com enfermeiros.

Confira a nota completa sobre a triste notícia dos gêmeos de Cristiano Ronaldo.

“É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre”

Quantos filhos tem o Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo é pai de quatro filhos. O seu primeiro herdeiro se chama Cristiano Ronaldo Junior, nascido nos Estados Unidos em junho de 2010. O filho foi gerado através de barriga de aluguel, por opção do jogador, e a identidade da mãe nunca foi revelada.

Depois, os gêmeos Eva e Mateo chegaram também por geração de barriga de aluguel nos Estados Unidos, em junho de 2017. Neste mesmo tempo, Georgina Rodríguez, namorada do jogador, anunciou o primeiro filho com o atleta.

Alana Martina nasceu em novembro daquele mesmo ano. Em novembro de 2021, o casal também fez o anúncio de que estavam esperando gêmeos.

Agora, a triste notícia abalou a família Ronaldo.

Qual o salário de Cristiano Ronaldo?