Cristiano Ronaldo vai jogar hoje? Escalação de Portugal contra Suíça

Saiba se o português Cristiano Ronaldo vai jogar contra a Suíça nas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar

Portugal tem importante decisão nesta terça-feira (06/12) de Copa do Mundo no Catar. A equipe enfrenta a Suíça nas oitavas de final, com a classificação para as quartas em jogo. Mas Cristiano Ronaldo vai jogar hoje? Confira a escalação e qual é o caminho da seleção portuguesa.

Cristiano Ronaldo vai jogar hoje na Copa?

Cristiano Ronaldo vai estar em campo nesta terça-feira contra a Suíça, nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

O camisa 7 de Portugal precisa levar o elenco até a vitória para garantir a classificação até as quartas de final. A presença do craque na escalação titular é indiscutível, a menos que esteja lesionado - o que não é o caso.

Na Copa do Mundo do Catar, Cristiano tem um gol marcado contra Gana, de pênalti na primeira rodada da fase de grupos. Contra a Suíça, entretanto, precisa vencer a partida já que se trata do mata-mata. Portugal ficou em primeiro lugar no grupo H com seis pontos, conquistados em duas vitórias e uma derrota.

Para o jogo desta terça-feira, o técnico Fernando Santos não poderá contar com Danilo Pereira e Nuno Mendes, ambos machucados.

De acordo com o GE, a escalação de Portugal: Diogo Costa; Dalot, Pepe, Rúben Dias, Cancelo; Rúben Neves, Otávio, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo.

Desempenho de Cristiano Ronaldo em Copa

Cristiano Ronaldo é ídolo em Portugal. Não é por menos, o seu desempenho na seleção nacional trouxe frutos que os torcedores puderam comemorar.

Em 2016, foi campeão da Eurocopa, enquanto levou para Portugal a Liga das Nações em 2019, na primeira edição do torneio. Cristiano veste o número 7, seu número em todos os clubes em que jogou.

O português tem 194 partidas e 118 gols marcados pela seleção de Portugal, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt. Os números são de Copa do Mundo, amistosos, Eurocopa, Liga das Nações e também Eliminatórias.

A Copa do Mundo no Catar é a quinta edição que o craque participa. Ele esteve presente nos anos de 2006, 2010, 2014, 2018 e agora 2022. Seus números no evento também são impressionantes, com 20 partidas e oito gols marcados.

Para qual time Cristiano Ronaldo vai?

Cristiano Ronaldo está sem clube no momento. O astro português teve o contrato com o Manchester United rompido por decisão unânime da diretoria inglesa após a polêmica entrevista do jogador para o jornalista Piers Morgan.

Ronaldo criticou a diretoria do Manchester e até mesmo as decisões do técnico Erik ten Hag. No início da Copa do Mundo, o português recebeu a notícia de que não faz mais parte do elenco inglês.

O atacante recebeu sondagens de diferentes clubes como o Al-Nassr, da Arábia Saudita, segundo o jornal espanhol Marca. O valor seria de 200 milhões de euros por temporada, além de acordos publicitários. Outro que também estaria interessado é o Sporting, de Lisboa.

Um retorno ao time que basicamente o revelou pode acontecer, já que o jornal Marca relatou que os carros de Cristiano Ronaldo foram vistos estacionados próximo de Lisboa

