Cristiano Ronaldo tem quantos filhos com Georgina Rodríguez?

Dono de cinco Bolas de Ouro, Cristiano Ronaldo é também uma das celebridades mais seguidas no Instagram. O craque faz questão de compartilhas cliques ao lado da esposa Georgina Rodríguez e dos cinco filhos. Juntos desde 2016, quantos filhos Cristiano tem com Georgina?

Cristiano Ronaldo tem duas filhas com Georgina

O craque português tem duas filhas com Georgina Rodríguez: a pequena Alana Martina, de 5 anos, e Bella Esmeralda, que completará um ano em 2023.

Alana nasceu em 12 de novembro de 2017 no Hospital Universitário Quiron, em Madrid. Cristiano publicou uma foto da mãe sorridente logo após dar a luz sua primeira filha, mas sem a foto da pequena.

De acordo com a revista People, os pais Georgina e Cristiano escolheram o nome porque acharam que ficaria "mais especial" a junção de Alana e Martina. Ainda segundo a modelo, Cristiano escolheu Alana e ela decidiu por Martina.

A segunda filha de Georgina e Cristiano é Bella Esmeralda. Ela nasceu em 18 de abril de 2022, a caçula da família. O bebê irá completar um ano em 2023.

Porém, Bella perdeu o irmãozinho gêmeo ainda na barriga da mãe. O casal divulgou a triste notícia nas redes sociais no dia do nascimento de Bella.

Em cliques nas redes sociais é possível ver Bella voando de jatinho particular com os pais e os irmãos, já presente na vida esportiva do pai e também nos compromissos da mãe.

Quantos filhos o CR7 tem?

Além de Alana e Bella com Georgina, Cristiano Ronaldo tem outros três filhos: Cristiano Ronaldo Junior e os gêmeos Eva Maria e Mateo Ronaldo. Portanto, o craque tem 5 filhos.

A identidade da mãe de Cristiano Ronaldo Junior, o primogênito do jogador, se mantém em segredo. Já Eva e Mateo foram gerados por meio de barriga de aluguel nos Estados Unidos em 2017.

Cristiano Junior nasceu em junho de 2010, também nos Estados Unidos. Desde cedo ele segue os passos do pai para se tornar quem sabe um dos grandes jogadores de futebol no futuro. Ele integrou as categorias de base da Juventus, enquanto o pai era um atleta do clube italiano. Depois, foi jogar no Manchester United.

Com a saída do pai do time, é provável que Cristiano Júnior também deixará o clube, já que a família vai se mudar para a Arábia Saudita com o novo emprego do português, no Al Nassr.

Georgina e Cristiano Ronaldo estão juntos há quanto tempo?

Georgina Rodríguez e Cristiano se conheceram em 2016, enquanto a modelo trabalhava em Madrid, capital espanhola, como assistente de vendas em uma loja da Gucci, marca de roupas e acessórios de luxo. Porém, foi na área VIP de um evento da Dolce & Gabbana dias depois que a beldade captou a atenção do jogador.

Desde então, os dois não se desgrudaram mais. Segundo o jornal inglês The Sun, não dá para saber quanto tempo exatamente Cristiano e Georgina estão juntos. O primeiro encontro público foi em novembro de 2016. Na ocasião, eles estavam andando pela Disney de Paris.

Em fevereiro de 2017, segundo o The Sun, Ronaldo brincou ao dizer para um amigo para ele "tomar cuidado" ao postar uma foto ao lado de Georgina, mostrando ciúme da bela morena.

Embora seja chamada de "esposa", "noiva" e até "mulher" de Cristiano Ronaldo, os dois não são casados. Em teaser da sua série no Netflix, a modelo afirma que espera que um dia aconteça.

