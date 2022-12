Carros do Cristiano Ronaldo: conheça a coleção do astro português

Carros do Cristiano Ronaldo: conheça a coleção do astro português

Mansões, roupas de luxo e iates. Todos os itens fazem parte do dia a dia de um jogador. Com Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, não poderia ser diferente. Quais e quantos são os carros do Cristiano Ronaldo? Quantos o ídolo do Real Madrid tem? Nas redes sociais, o atleta faz questão de mostrar aos seguidores as suas paixões.

Conheça um pouco mais sobre as preciosidades do jogador português.

Quais são os carros do Cristiano Ronaldo?

Mesmo depois de trajetórias desastrosas em 2020, 2021 e 2022 entre Juventus e Manchester United, Cristiano Ronaldo ainda permanece na lista de jogadores com as maiores fortunas.

Nas redes sociais, além de compartilhar cliques com a família, a esposa Georgina e os filhos, o português também mostra os seus itens de luxo favoritos, como os carros de diferentes marcas. Mas quantos automóveis o craque tem?

O jogador português nunca informou quantos carros de luxo tem ao certo. Não há como saber qual é o número exato de artigos na garagem do carque, mas a quantia passa de 10, segundo o jornal inglês Mirror.

Cristiano tem dois Bentley's na coleção

Quando o assunto é carro, Cristiano Ronaldo não economiza. Conhecido por seu senso de moda único, o português tem em sua garagem o Bentley Flying Spur, carro no valor de R$ 1,5 milhão.

Cristiano desembolsou a bagatela em 2021, logo após acertar o seu retorno para o Manchester United. Em sua garagem ele também guarda o Bentley Continental GT, cujo valor pode chegar até R$ 945 mil, segundo o portal SBT.

Bugatti está na coleção de carros do Cristiano Ronaldo

Cristiano também é fã de clássicos. É por isso que, em 2020, ele adquiriu o Bugatti Centodieci, edição limitada pelo valor de 8 milhões de euros, de acordo com o portal UOL.

Sob a cor preta, a Bugatti de Cristiano é clássica, considerada uma homenagem ao modelo Bugatti EB110, cujo modelo Cristiano também tem. O valor beira os 2.15 milhões de libras, aproximadamente 12 milhões de reais.

Ronaldo tem Lamborghini

Um dos carros mais antigos, mas também mais caros, de sua coleção é a Lamborghini Aventador, sob designer italiano. Cristiano comprou a iguaria em 2016, avaliado em R$ 4,5 milhões (£ 260 mil), segundo o portal GE.

Através de clique no Instagram, o ídolo do Real Madrid mostrou o automóvel na cor preta, sob a pintura fosca guardado em sua mansão.

Duas Ferrari pertencem à Cristiano

Um dos carros de luxo mais famosos em todo o mundo com certeza é a Ferrari, marca italiana também presente nas corridas de Fórmula 1.

Cristiano é dono de uma Ferrari Monza avaliada em 1,6 milhão de euros, segundo o portal Auto Esporte. O jogador adquiriu a iguaria logo depois de visitar a fábrica de automóveis italiana em 2021.

Antes de se tornar o dono da Monza, Ronaldo também teve uma 599 GTB, mas acabou vendendo o modelo pouco depois. Em 2011, segundo o programa de TV, Auto Esporte, Cristiano comprou a Ferrari F12 TDF, na cor vermelho puxado para o vinho. O carro chega até 100 km/h em menos de 2,9 segundos.

McLaren Senna, homenagem ao piloto brasileiro

Cristiano também tem itens de colecionador em sua garagem de carros. Ele adquiriu uma McLarenn Senna por mais de 1 milhão de libras (8 milhões de reais), onde existem só 500 modelos da empresa de automóveis.

O atleta comprou o carro em 2019, enquanto ainda representava a Juventus, na Itália.

Cristiano tem carros da Mercedes

Outra marca que CR7 também é fã é a Mercedes. Ele tem modelos diferentes, começando pelo AMG GLE 63S, o qual já mostrou aos seguidores nas redes sociais.

Em 2004, segundo o portal Auto Esporte, Cristiano adquiriu enquanto jogador do Manchester United o Mercedes-Benz Classe C Sport Coupe e um Mercedes C220 CDI.

Ele também é dono de uma Mercedes S65 AMG Coupe na cor branca.

Camaro está na luxuosa lista de carros do Cristiano Ronaldo

Queridinho das celebridades, não poderia faltar o Camaro na lista de carros do Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores de futebol do planeta.

Segundo a revista Quem, o carro na cor branca custou em torno de R$ 315.000 aos cofres do português. Nas redes sociais, o atleta fez questão de mostrar o Camaro enquanto levou a família para passear.

Porsche n ão poderia faltar como o carro do jogador

Cristiano Ronaldo também traz em sua garagem o carro Porsche, um dos favoritos dos jogadores de futebol na atualidade.

Na cor preta, o carro gira em torno de R$ 1,4 milhão na cotação de 2022, de acordo com a revista Quem. O astro também comprou a iguaria em 2016,

Cristiano Ronaldo tem Range Rover

Outro grande clássico na lista de automóveis de luxo é o Range Rover, objeto da marca de carros de luxo inglesa, propriedade da Jaguar Land Rover.

O português tornou-se proprietário do carrão em 2015, enquanto jogador do Real Madrid. Nos dias de treino ficou comum observar o jogador com o artigo de luxo no CT espanhol. Na época, segundo o jornal Extra, o carro estava avaliado em R$ 663 mil.

Rolls-Royce está na lista do jogador

Outra marca favorita de Cristiano é a Rolls- Royce. Ele tem em sua garantem o Rolls-Royce Cullinan, clássico modelo em branco adquirido pelo jogador em 2019.

Para fechar a celebração do Natal com chave de ouro, Georgina Rodríguez, a esposa de Cristiano Ronaldo, comprou um presente especial para o jogador de futebol.

Em dezembro de 2022, a modelo compartilhou nas redes sociais um vídeo em que mostra a decoração da sua casa para as festas de fim de ano. Ela escolheu presentear o amado com o Rolls-Royce Dawn, luxuoso carro, cujo valor é de 400 mil euros, aproximadamente R$ 2,1 milhões.

No vídeo, Cristiano mostrou toda a satisfação e alegria ao ganhar o presente de Georgina. O automóvel na cor branca, cuja empresa automobilística é inglesa, disponibiliza ao dono abrir o teto.

Assista ao vídeo em que Georgina presenteia o astro do futebol.

Outros carros de Cristiano Ronaldo

A extensa lista de carros do Cristiano Ronaldo não para por aí torcedor.

Além das grandes marcas de luxo, o jogador de futebol também é dono de Koenigsegg CCX, uma Audi duo, BMW M6, Maserati GranCabrio e Aston Martin DB9.

No total, Cristiano tem praticamente 20 carros ou mais. Como é um grande fã de mostrar as suas aquisições nas redes sociais, o atacante da Seleção Portuguesa mata a curiosidade dos torcedores e seguidores.

Carreira de Cristiano Ronaldo

Cinco vezes campeão da Champions League, o português Cristiano Ronaldo é considerado um dos melhores e maiores jogadores de futebol do mundo.

Cristiano, 37 anos, nasceu na Ilha da Madeira, em Portugal. Ele deu os primeiros passos no futebol ainda nas categorias de base do Nacional, clube de sua cidade natal. Mais tarde, em 2002, dirigiu-se para o Sporting, ganhando a primeira oportunidade no profissional.

No ano seguinte transferiu-se ao Manchester United. Lá, ele levantou os troféus da Champions League, Campeoatno Inglês, Copa da Inglaterra, Mundial de Clubes, Copa da Liga Inglesa e Supercopa da Inglaterra, garantindo o status de ídolo.

Em 2009, vestiu as cores do Real Madrid, onde novamente tornou-se ídolo até ganhar o status de craque do futebol mundial. Foram quatro títulos da Champions. Em 2018, Cristiano foi para a Juventus, mas não obteve grande êxito, até retornar para o Manchester United onde novamente não conquistou títulos.

Pela Seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo conquistou a Eurocopa em 2016 e a Liga das Nações em 2019. Ele também levantou por cinco vezes a Bola de Ouro, nos anos de 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, como jogador do Manchester United e Real Madrid.

