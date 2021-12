Iate de Cristiano Ronaldo: quanto custa o ‘brinquedo’ do CR7?

Com um dos maiores salários do futebol, o craque do Manchester United utiliza as suas horas vagas para curtir com a família em seus mais diversos imóveis, incluindo um luxuoso iate que o astro comprou recentemente. Saiba qual é o valor do iate de Cristiano Ronaldo e confira os cliques de viagens do atleta.

Quanto custa o iate do Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo escolheu a dedo em 2020 o iate de 27 metros de comprimento, modelo é o Azimut Grande, que possui cinco cabines, seis banheiros, duas áreas de estar, uma grande cozinha contemporânea e janelas de corpo inteiro dos estaleiros Azimut-Benetti em Viareggio, Itália, de acordo com Sportsmail. Tudo isso por aproximadamente US$ 7 milhões, o equivalente a R$ 39 milhões.

O iate de Cristiano Ronaldo foi construído nos estaleiros Versilia de Azimut-Benett. Além disso, de acordo com o jornal inglês The sun, a embarcação tem dois motores de 1.900 cavalos, feito de fibra de carbono com um peso colossal de 93 toneladas.

O iate personalizado de luxo é a embarcação perfeita para as férias em família de Ronaldo. Ela é composta por cinco cabines luxuosas, seis banheiros, duas áreas de relaxamento, uma espaçosa sala de estar, uma sala de jantar, uma cozinha contemporânea e janelas amplas. Ela também pode atingir impressionantes 28 nós, cortesia de dois motores de 1.900 cavalos de potência.

Fotos de Ronaldo e sua família curtindo suas primeiras férias no navio surgiram em junho de 2020, quando sua namorada Georgina Rodriguez postou uma série de fotos no Instagram. Deu a todos um vislumbre de como é a vida a bordo – e despertou muita inveja!

Ele obviamente vai passar muito tempo a bordo nos próximos anos, mas quem sabe – se ele garantir outro título da liga agora que voltou ao Manchester United, talvez Ronaldo compre um segundo super iate em comemoração?

O interior do iate foi decorado com a ajuda de Georgina, esposa de Cristiano, onde cliques de momentos especiais com a família são postados em sua página no Instagram.

Antes de comprar, Cristiano costumava alugar o iate de empresa de fretamento. Foi então que, em 2020, o astro português teve o direito de chamar o espaço de seu para levar toda a sua família para as férias ao redor da Ilha da Madeira, onde nasceu em Portugal.

De quem é o iate mais caro do mundo?

O iate mais caro do mundo é o Eclipse, sob o valor de US$ 938 milhões. Com 170 metros, a embarcação pertence ao milionário russo Roman Abramovich, coincidentemente dono do Chelsea. O espaço conta com heliportos, três barcos, estabilizadores, piscinas, jacuzzis, cinema, ginásio, discoteca e muito espaço de acordo com a coluna de Amaury Junior.

Outro espaço que com certeza não fica atrás é o Supreme, sob o valor de US$ 468 milhões, cujo dono é o homem mais rico da Malásia, Robert Kuok. Mede 30 metros e tem uma decoração interna muito extravagante, com um aquário gigante e até parede com ossos de tiranossauro rex.

Fortuna de Cristiano Ronaldo

Mesmo sem ganhar a Bola de Ouro e a Champions League, Cristiano se mantém como um dos jogadores mais bem pagos da história do futebol. A sua fortuna, segundo informa o jornal inglês The Sun, tem o valor de 363 milhões de libras, isto é, aproximadamente 4 bilhões de reais de acordo com a cotação em dezembro de 2021.

Além de ser um dos melhores jogadores do mundo, Cristiano também é um dos mais ricos. Ele gasta o dinheiro de seu trabalho com mansões, carros, roupas de grife, viagens com a família e até mesmo comprando iates. Além dos salários e bônus que recebe dos clubes que joga, ele também fatura com publicidades, propagandas e a venda de suas próprias marcas como roupas, acessórios, hotéis e academias da marca CR7.

Só em 2020, ele ultrapassou 1 bilhão de dólares em ganhos na carreira incluindo salários, bônus, patrocínios e propagandas de acordo com o jornal espanhol Marca.

Mesmo sendo dono de uma das maiores fortunas do mundo, uma vida luxuosa e o status de melhor jogador do mundo para alguns, Cristiano Ronaldo ainda prefere passar o seu tempo livre com a família e fora dos holofotes.

Atualmente, o português mora em Manchester, na Inglaterra, com a esposa Georgína Rodríguez e os quatro filhos, Cristiano Ronaldo Junior, os gêmeos Eva e Mateo e a pequena Alana Martina. Em 28 de outubro de 2021, o jogador anunciou em suas redes sociais que ele e Georgína serão pais de gêmeos.

O primeiro filho do craque nasceu em junho de 2010, nos Estados Unidos. A identidade da mãe nunca foi revelada. O pequeno herdeiro passou a seguir os passos do pai no futebol ao integrar as categorias de base da Juventus. Agora, com a transferência de Cristiano para o Manchester United, Junior também se mudará para a base do time inglês, conforme noticiou a mídia britânica.

Depois vieram os gêmeos Eva e Mateo por geração de barriga de aluguel, também nos Estados Unidos, em junho de 2017. Mais uma vez, a identidade da mãe permaneceu em sigilo devido ao processo legal. Por fim, o primeiro filho de Cristiano com Georgina, esposa do jogador, veio também em 2017. A pequena Alana Martina nasceu em novembro do mesmo ano.

