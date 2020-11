De All Star a terninho: o estilo de descolado de Kamala Harris

Kamala Harris será a primeira mulher na vice-presidência dos Estados Unidos. A partir de 2021, assume o posto ao lado do futuro presidente Joe Biden, eleito no sábado (7).

O estilo de roupa exibido pela senadora serve como uma maneira de comunicação. No primeiro discurso após a vitória, usou terninho branco repleto de simbolismo. Visual prático e confortável, com peças neutras e até tênis, é sua marca registrada para os outros compromissos.

O que quer dizer o terninho do discurso da Kamala Harris?

Nada é em vão na imagem dos políticos. No discurso realizado após a vitória do democrata Joe Biden, Kamala Harris vestiu branco, que é símbolo da luta pelos direitos da mulher. Isso começou em 1913, quando o National Women’s Party escolheu a cor, ao lado de dourada e roxa, para compor a bandeira sufragista.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O terninho, usado com uma camisa de gola tipo laço, é da Carolina Herrera. A marca foi fundada em 1981 por uma mulher, a estilista de mesmo nome, que é uma imigrante, vinda da Venezuela. Vale lembrar que Kamala tem pai jamaicano e mãe indiana.

Ao longo da campanha, o visual da nova vice-presidenta era bastante prático, com calça, blazer e tênis. Sendo assim, para não destoar do restante, preferiu o terninho a um vestido de festa, mas trocou o calçado confortável por um escarpim nude.

Como é o figurino usado pela senadora na campanha?

Kamala Harris tem um estilo descomplicado de se vestir, com peças curingas, ou seja, que caem bem em todas as mulheres e facilitam na hora de criar diferentes combinações. Terninho, blazer, calça jeans e tênis All Star Converse não podem faltar. Aliás, o calçado chegou a ser estilizado com bottons e o ano de “2020” seguido de um coração.

“O visual de Kamala Harris passa uma mensagem estratégica e completa com seus terninhos neutros e escuros, que diz: ‘Eu sou amigável, acessível e prestativa e vou ouvir’. Mas também significa simultaneamente: ‘Eu sou difícil. Eu não tenho tempo a perder e precisamos fazer as coisas.’”, analisou Joseph Rosenfeld, consultor de imagem entrevistado pelo portal norte-americano Huffpost.

Kamala publicou em seu Twitter um vídeo em que aparece falando ao telefone com Joe Biden sobre a vitória. Estava com um look esportivo, com blusa da Nike e calça legging, passando mais uma vez um ar de casualidade.