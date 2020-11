De ex-MasterChef a ator: veja famosos da família de Tatá Werneck

Você sabia que a Tatá Werneck não é a única famosa da família? A humorista e apresentadora do “Lady Night” tem mãe, primos e tio conhecidos. Seguem carreiras de jornalista, escritor, ator, chef e influenciador digital. Tem repórter na Globo, ex-participante da competição culinária “MasterChef”, da Band…

Quem são os parentes conhecidos da Tatá Werneck?

A mãe da atriz, Claudia Werneck, é jornalista, escritora e ativista política de diversidade, não-discriminação e inclusão. Tem ainda Deborah Ewbank, que participou do “MasterChef” em 2017. Lara e Larissa Werneck são jornalistas, sendo que a primeira ainda virou influenciadora digital no começo da pandemia. O primo Lucas Cordeiro segue os passos de Tatá e é ator. Yan Brito fez participações na TV quando criança e hoje s dedica à culinária. Confira detalhes:

Claudia Werneck

Vamos começar pela mãe de Tatá Werneck. Claudia é jornalista, escritora e ativista política de diversidade, não-discriminação e inclusão. Idealizadora e fundadora da Escola da Gente, uma organização não-governamental fundada em 2002 com o propósito de colocar a comunicação a serviço da inclusão na sociedade, principalmente de grupos vulneráveis como pessoas com deficiência.

É autora de 14 livros sobre inclusão em português, espanhol e inglês, com mais de 400 mil livros vendidos. Sua obra “Quem cabe no seu TODOS?” é referenciada internacionalmente.

Deborah Werneck é prima de Tatá Werneck

Você se lembra da Deborah Werneck do “MasterChef“? Foi vice-campeã da competição culinária da Band e é prima de segundo grau da Tatá Werneck.

Na época em que o programa era exibido, Tatá falou sobre isso no Twitter. “Prima é tu?”, escreveu. Deborah respondeu na sequência: “Sou eu prima! Ahahaha Representando nossa família na cozinha!”

Lara Werneck

Lara Werneck é prima de primeiro grau de Tatá Werneck. É jornalista e trabalha na área de operações comerciais dos canais Fox Sports e ESPN. No início da pandemia, virou influenciadora digital e compartilha seu talento com maquiagem. O Instagram conta com mais de 10 mil seguidores.

Larissa Werneck

Larissa Werneck é tia da Tatá Werneck, irmã da mãe Claudia. É jornalista e atua como correspondente da GloboNews no México.

Lucas Cordeiro

A lista conta com mais um primo, desta vez de segundo grau. Lucas Cordeiro é ator como Tatá Werneck. Atuou em “Floribella”, “Malhação” e na série “Beijo Me Liga”, do Multishow. Faz parte do elenco dos filmes um e três de “Minha Mãe é uma Peça”, estrelados por Paulo Gustavo.

Yan Brito é tio de Tatá Werneck

“Acreditem se quiser, ele é meu tio. Filho do segundo casamento do meu avô. Na minha família temos alguns casos de sobrinhos mais velhos que tios e filhos mais velhos que pais”, escreveu Tatá na legenda das fotos de Yan Brito, de 22 anos.

Quando criança, participou da novela “Anjo Mau” e de alguns episódios de séries do Renato Aragão. Hoje, é cozinheiro, com formação em Paris e no Canadá.