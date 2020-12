De Gisele a Angélica: famosas compartilham os benefícios da meditação

Meditação. A técnica que permite conduzir a mente para um estado de calma e relaxamento ganhou ainda mais adeptos ao longo da quarentena. Quem a pratica regularmente costuma relatar vários benefícios, como paz interior, redução de estresse, alívio da ansiedade… Muitas famosas notaram mudanças de vida significativas com o auxílio desse autocuidado, que conduz à importância de viver o momento presente.

Quais famosas praticam meditação?

Gisele Bündchen lança mão da prática meditativa, que pede atenção com a postura e foco na respiração consciente. “Há um lugar dentro de você onde você pode encontrar paz”, disse. Angélica, Mariana Rios e Mariana Ximenes também lançam mão desses momentos de conexão consigo mesmas. Confira:

Gisele Bündchen

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Há um lugar dentro de você onde você pode encontrar paz. A meditação transformou minha vida de maneiras incríveis”, revelou Gisele Bündchen em seu Instagram. Também compartilhou dicas para quem quer adquirir este hábito. Inspire-se:

“Ache um lugar calmo e sente-se confortavelmente, Escolha uma hora do dia onde não seja interrompido. Sente-se em uma cadeira ou em uma almofada no chão, com as pernas cruzadas, se quiser, ou não, se isso não for confortável. Certifique-se de manter as costas retas. Então, feche os olhos.

Programe o despertador para 5 ou 10 minutos (escolha o período de tempo que é mais confortável para você). O mais importante é uma prática diária consistente. Quanto mais regular você for, maiores serão os benefícios em sua vida.

Ao sentar-se com os olhos fechados, concentre-se na respiração. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões, e simplesmente observe enquanto seus pensamentos vêm e vão. Sempre retorne sua atenção à respiração, estando presente em cada inspiração e expiração.

Com o tempo e com um pouco de dedicação, a meditação fará parte de sua rotina diária e, sem que você perceba, se tornará um hábito. Então, você começará a notar os incríveis benefícios que ela está trazendo para sua vida. Você se sentirá mais relaxado, mais centrado, mais paciente e mais compreensivo, menos crítico consigo mesmo e com as outras pessoas. Conforme o tempo passa, esses benefícios só aumentam.”

Angélica

Angélica é uma das famosas adeptas da meditação. “Meditar é descansar, só que descansar a cabeça. É uma delícia, não tem como ser ruim. Quando consigo meditar duas vezes por dia, me sinto a pessoa mais rica do planeta Terra”, disse ao Gshow.

“A meditação me colocou em contato com o mundo interior que a gente evita ou que a gente não está acostumado. Me trouxe de volta para minha essência, me botou em contato com a pessoa que eu sou. O que quero da minha vida? No caso de começar a trabalhar muito cedo, de fazer muito sucesso e de ter muita gente ao redor, chega uma hora que você não sabe mais qual é a sua verdade e a verdade que te contaram. Quem é você e quem é aquela pessoa que esperam que você seja. Embaralha.”

Mariana Rios

“Meditando consigo me conectar com o eu superior! Entendo melhor meus pensamentos e questões. Busco respirar antes de responder a mim e ao outro. Consigo expandir minha consciência e caminhar com inteligência emocional. Você já tentou? Como se sentiu? O aprendizado também está na paciência”, escreveu Mariana Rios.

Mariana Ximenes

“Meditação – bem pra alma!”, escreveu Mariana Ximenes na legenda desta foto do Instagram.