De influencer a apresentadora: quem é Letticia Munniz do Domingão?

Famosa trabalha no Domingão do Huck.

No mundo ativista do body positive, diversas mulheres se destacam pelas mensagens otimistas sobre a beleza de todos os tipos de corpos. Um desses nomes é Letticia Munniz, que além de trabalhar como influencer e modelo plus size, também é apresentadora e tem um projeto que busca propagar mais o futebol feminino no país. Saiba quem é Letticia Munniz!

O que a Letticia Munniz faz?

Com 33 anos de idade, além de somar vários trabalhos na internet, Letticia Munniz é assistente de palco no Domingão com Huck. A famosa entrou para o time de funcionários do programa em novembro de 2021 e hoje faz vários merchans da atração dominical. Por isso, ela também foi convidada para integrar o Mesão de doações do Domingão no Criança Esperança 2023.

Letticia Munniz é formada em Rádio e TV, já fez cursos de teatro e tem um trabalho bastante presente na internet há vários anos. Em 2019, ela e a colega Rebeca Alves criaram um programa de humor para falar sobre o futebol feminino e explorar mais o esporte pelos aspectos da mulherada. O projeto não durou muito, mas retornou recentemente.

Ao anunciarem o retorno dos vídeos especiais sobre o assunto, Letticia e Rebeca contaram que com a Copa do Mundo feminina 2023, a vontade de fazer parte deste mundo novamente veio com tudo, então elas resolveram resgatar o projeto, que se uniu ao Esporte das Mina, que conta com as apresentadoras Japa Mayumi e Aline Constantino e tem mais de 10 mil seguidores no Instagram (@esportedasmina).

Além das pautas sobre o universo feminino no futebol, Letticia Munniz também é conhecido por suas mensagens afirmativas sobre o corpo. Com mais de 100 kg, ela é modelo plus size e não tem medo de mostrar nenhuma parte do seu corpo, aparece usando biquínis, vestidos e todo tipo de peça e sempre mostra a importância da autoaceitação. Letticia estampa capas de revistas, faz publicidade de várias marcas e tem até sua própria linha de roupas, vendidas em parceria com a rede Magazine Luiza.

Antes de chegar ao ponto em que está hoje, Letticia Munniz passou por situações difíceis tentando emagrecer, até que enfim se livrou da pressão estética. Em entrevista para a revista Claudia, em julho de 2023, ela disse que teve vários transtornos alimentares, passava fome, tomava laxante e tinha a garganta machucada de tanto vomitar. Hoje, ela conta que sonha em mudar o mundo: "a minha mentalidade sempre é: como vou abrir espaços? Como isso vai mudar a vida de alguém? (...) E a partir do momento que você vê alguém igual a você na vitrine, a sua perspectiva sobre si mesma muda. Sei disso porque, para mim, é forte também", contou.

Letticia Munniz está namorando?

Pelo que indicam as publicações de Letticia Munniz nas redes sociais, atualmente a famosa está solteira. Assumidamente bissexual, o relacionamento mais conhecido da influenciadora digital foi com Daniela Cyrino, com quem se casou durante a pandemia. O romance durou algum tempo, mas terminou em 2022.

Segundo os posts da dupla, o término foi amigável e ela mantiveram uma relação. Mesmo após a separação, Letticia comentou em algumas fotos de Daniela no Instagram. Além disso, várias publicações que Letticia fez para a ex-esposa no Instagram no passado continuaram no ar. Na conta de Daniela também há algumas fotos e declarações antigas.

Depois de Daniela, Letticia Munniz chegou a se relacionar com um homem, segundo contou para a Glamour, em junho de 2023, mas a influencer não continuou com ele e nem revelou o nome do rapaz. Em janeiro deste ano, a apresentadora e modelo brincou no Twitter sobre as dificuldades da vida dos solteiros.

