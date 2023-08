Diabo da novela Jesus: como está a atriz Mayana Moura hoje?

Longe das telinhas desde que interpretou o diabo da novela Jesus, entre 2018 e 2019, a atriz Mayana Moura voltou aos holofotes com a terceira exibição da obra estrelada por Dudu Azevedo na Record TV. Sem trabalhos inéditos há 4 anos, como está Mayana hoje? Famosa ganhou algumas mudanças na vida nos últimos anos.

Por onde anda a atriz Mayana Moura?

Desde que terminou de gravar a novela Jesus, a atriz Mayana Moura, 40 anos, passou a se dedicar a carreira de empresária e a vida de mãe. A famosa trabalhou durante dois anos para lançar sua própria marca de maquiagem, a Mayana Beauty, que entrou no mercado da beleza em 2021.

A marca de Mayana Moura tem produtos para o rosto, olhos e lábios e não é testada em animais. Além de ter site oficial, o perfil da marca no Instagram informa que eles vendem os produtos em lojas parceiras de Brasília, São Paulo, Salvador, Sergipe, Rio de Janeiro, Curitiba, Vila Velha, Recife e Natal.

Já o lado mãe de Mayana Moura surgiu em junho de 2020, quando ela deu a luz ao seu primeiro filho, o pequeno Lestat, agora com três anos de idade. O menino é fruto de seu casamento com o empresário francês Louis Harang, conhecido pela administração do hotel boutique Casa Marques, no Rio de Janeiro. A dupla selou a união no final de novembro de 2019, depois de quase um ano de união.

Com a vida atarefada por causa do filho e do trabalho no ramo da maquiagem, Mayana Moura não tem mais atuado, mas não descarta voltar ao mundo da televisão no futuro, segundo a famosa contou em entrevista para a Quem em março de 2022. "Não consigo fazer isso agora porque não tenho como conciliar marca, maternidade e novela, mas amo atuar e quero sim em breve dar vida a um novo personagem", explicou.

Antes de se dedicar a vocação de empresária, Mayana Moura teve mais de uma década de trabalho na televisão. A atriz soma trabalhos desde 2006, mas foi em 2010, com a novela Passione, que ela realmente ganhou destaque. No folhetim de Silvio de Abreu ela foi Melina, estilista que era filha de uma das personagens principais da trama, Bete, papel de Fernanda Montenegro.

Pouco depois, ela ganhou mais um papel de destaque nas telinhas e interpretou a falsa Veruska Maldonato no remake de Guerra dos Sexos (2012), uma secretária que era amante de Vitório (Carlos Alberto Riccelli) e também se envolvia com Nenê (Daniel Boaventura).

Nos anos seguintes, ela ganhou espaço no cinema, com o filme O Tempo do Vento (2013), também trabalhou na série Buuu: Um chamado para aventura (2015) e esteve na novela Tempo de Amar (2017 - 2018). Depois, ela migrou para a Record e viveu Satanás na novela Jesus (2018 - 2019). Para interpretar o personagem, ela precisou passar por uma transformação completa e raspou a cabeça e até as sobrancelhas.

Veja também - Por onde anda Dudu Azevedo, o ator que fez Jesus na novela da Record

Qual é a doença da atriz Mayana Moura?

Em 2016, a atriz Mayana Moura descobriu uma doença que mudou bastante sua forma de viver. A famosa foi diagnosticada com bipolaridade, doença caracterizada por variações de humor que podem ir da depressão até episódios de mania, e hoje precisa ter uma rígida rotina de remédios e cuidados com a saúde.

Em entrevista para a jornalista Patricia Kogut, do O Globo, em janeiro de 2021, poucos meses após o nascimento do filho Lestat, ela contou que segue à risca o tratamento, toma todos os remédios necessários diariamente, faz terapia duas vezes por semana, vai ao psiquiatra de três em três meses e também dorme as horas necessárias.

Como não pode perder noites de sono, mesmo com o medicamento em dia, ela contou também que contratou uma babá para cuidar do filho nas madrugadas. Como é bastante rígida com o autocuidado e não pula etapas do tratamento, ela compartilhou na entrevista que desde que foi diagnosticada não tem mais crises da doença.

Leia também - Qual é a doença de Júlia Almeida, a Vidinha de Mulheres Apaixonadas