Quando é o Criança Esperança 2023: horário, como doar e shows

Na segunda-feira, 7 de agosto, a TV Globo vai apresentar a edição do Criança Esperança 2023 e contará com a participação de Xuxa, Angélica e Eliana, entre outros artistas. Marcos Mion e Ivete Sangalo. vão conduzir o evento, fruto de uma ação que vai levar recursos a 101 instituições espalhadas por todo o Brasil.

Que horas é o Criança Esperança?

A 38ª edição do Criança Esperança vai começar às 22h25 (horário de Brasília), após a novela Terra e Paixão, e vai ter a duração uma hora e meia. Como é tradição, uma série de artistas vão se apresentar no palco do projeto.

No palco, o encontro inédito de Alcione, Péricles, Liniker, Baco Exu do Blues, MC Carol e Oz Crias também vai destacar a importância da ancestralidade, da cultura e do legado do povo preto com um olhar para um futuro mais diverso.

Com apresentação de Marcos Mion e Ivete Sangalo, o evento vai reunir Xuxa, Angélica, Eliana, Ludmilla, Zeca Pagodinho, Leo Santana, Fabio Jr., Dilsinho, Chitãozinho e Xororó, Negra Li, MC Cabelinho, Sarah Beatriz, Alcione, Péricles, Liniker, Baco Exu do Blues, MC Carol são atrações já confirmadas.

COMO DOAR PARA O CRIANÇA ESPERANÇA?

A doação para o Criança Esperança já está disponível e dá para doar por Pix ou pelo telefone. Basta escolher um valor e doar via PIX com a cheve esperanca@unesco.org. O valor doado vai cair na conta da UNESCO e podem ser realizadas durante todo o ano.

O público pode doar para o Criança Esperança por telefone as opções são de R$ 7, R$ 20 e R$ 40.

- Para doar 7 reais: 0500 2023 007

- Para doar 20 reais: 0500 2023 020

- Para doar 40 reais: 0500 2023 040

Como assistir pela internet

Caso queira assistir de graça e online, então é só acompanhar pelo Globoplay. Para isso, só é preciso ter uma conta gratuita na Globoplay e depois assistir pela aba "Agora na TV".

Os passos serão bem parecidos de quem assina o serviço, mas não será necessário selecionar nenhum pacote:

1 - Acesse https://globoplay.globo.com/;

2 - Clique em "entrar" e depois em "cadastre-se";

3 - Informe nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento e localização;

4 - Selecione a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" ou não conseguirá terminar o cadastro;

5 - Finalize com o botão "cadastrar";

6 - Agora com seu login e senha é só abrir a Globoplay e clicar na aba "Agora na TV" e em seguida em "TV Globo".