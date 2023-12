De onde vem fortuna? Orlando Morais é de família rica

O cantor Orlando Morais, 61 anos, construiu um patrimônio milionário ao longo da vida e tem chamado a atenção na web desde que sua filha Antônia, de 31 anos, começou a mostrar os imóveis da família. O que muita gente não sabe é que a fortuna do marido de Glória Pires não vem só da música, mas de muitos outros investimentos e empreendimentos.

De onde vem o patrimônio de Orlando Morais?

Orlando Morais veio de uma família goiana que atua no agronegócio e é dona de fazendas. O cantor também trabalha no ramo, mantendo criações de gado e grãos. Em consulta ao nome do marido de Glória Pires em portais de busca de CNPJ, o milionário aparece ligado a 21 empresas ativas.

Além do trabalho no ramo do agro, Orlando tem negócios turísticos. Ele é proprietário de pousadas, sendo uma delas nos Lençóis Maranhenses, chamada Orla Náutica, que também tem unidades em Morada do Sol, Piauí e Atins.

Para dezembro de 2023, os preços das diárias da pousada no Maranhão começam em R$ 266 para os quartos mais simples. O estabelecimento oferece café da manhã incluso, piscina, estacionamento, ar-condicionado, bar, lavanderia, recepção 24 horas, jardim e serviços de translado para a praia ou para o aeroporto.

Ele também investe no ramo imobiliário: o famoso é dono de um loteamento, o residencial Orlando Morais, além de ter mansões em Angra dos Reis, Brasília e Goiânia, conforme mostrado por Antônia, sua filha, na plataforma de vídeos TikTok. O músico tem um apartamento em Paris, ao lado da esposa, e comprou uma casa no Egito. Em uma publicação da primogênita, ela já havia revelado o gosto do pai por imóveis: "Meu pai [gosta de imóveis], principalmente. Ele é super ligado em imóveis, sempre foi, é um dos nossos negócios familiares".

No nome de Orlando também consta uma ótica, a Orlex Óptica, localizada em Goiânia; a Audaz Filmes, produtora cinematográfica, no Rio de Janeiro; a Bemglô, loja de artigos domésticos, em São Paulo; e a Bemgloria, marca de cosméticos veganos. As duas últimas levam o nome de Glória Pires, com quem mantém sociedade em algumas empresas. Em entrevista à Quem, em novembro, o empresário comentou os burburinhos em volta de seu patrimônio de forma breve. "É a minha casa. Construí, paguei, trabalhei. Sou rico", disse.

Na música, o empresário começou a carreira em 1990, quando lançou seu primeiro álbum de estúdio, autointitulado. Nos anos seguintes, gravou mais oito projeto, sendo o último lançado em 2005, chamado "Tempo Bom". Em 2011, lançou o DVD "Sete Vidas".

A atriz também é dona de uma grande fortuna. Quando Glória Pires entrou na Globo, ela tinha apenas 8 anos e, ao longo da carreira, se tornou uma das mais respeitadas artistas da teledramaturgia, atuando em dezenas de folhetins e filmes nacionais. Entre os títulos mais famosos, estão "Vale Tudo" (1988), "O Dono do Mundo" (1991), "Mulheres de Areia" (1993) e "O Rei do Gado" (1996). Atualmente, ela está no ar em "Terra e Paixão" (2023).

O músico e Glória são casados desde 1987 e juntos eles têm três filhos: Antônia, 31 anos, Ana, 23 anos, e Bento, 19 anos. O trio mostra ter talento artístico, seguindo os passos dos cantor, principalmente as duas mais velhas, que até já lançaram álbuns, um deles em homenagem ao pai.

Glória tem mais uma herdeira, Cleo, fruto de seu relacionamento com Fábio Jr, com quem foi casada antes de conhecer o atual marido. Os dois se conheceram durante as gravações de uma novela da Globo.