Demitida da Globo, Glória Pires estreou aos 8 anos na emissora

Glória Pires vai deixar a Globo depois de mais de 50 anos de trabalho, conforme adiantado pela colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV. Contratada da empresa desde 1972, a atriz ficou famosa por dar vida a dezenas de personagens nas novelas, se tornando uma das atrizes do alto escalão da emissora.

Qual foi a primeira novela da atriz Glória Pires?

A primeira novela de Glória Pires na Globo foi "Selva de Pedra" (1972), de Janete Clair, na qual ela interpretou a pequena Fátima. Na época, a atriz tinha apenas 8 anos de idade.

Desde então, nunca mais deixou a TV. Depois de participações em programas humorísticos, Glória conquistou seu primeiro papel de destaque em "Duas Vidas" (1976), também de Clair, vivendo a jovem mimada Letícia.

Seguiu nos anos seguintes interpretando papéis nos folhetins "Dancin’ Days" (1978) e emplacou sua primeira protagonista em "Cabocla" (1979) - foi durante a trama de Benedito Ruy Barbosa que a atriz conheceu o cantor Fábio Junior, com quem se casou e teve uma de suas filhas, Cléo Pires. O casal se separou em 1983.

Também estão na lista de novelas que Glória Pires fez títulos como "Louco Amor" (1983), "Vale Tudo" (1988) e "O Dono do Mundo" (1991), até que a atriz conquistou mais um papel de destaque, que se tornou um dos mais marcantes de sua carreira, interpretando as irmãs gêmeas Ruth e Raquel em "Mulheres de Areia" (1993). Três anos depois, viveu a golpista Rafaela em "O Rei do Gado" (1996).

Glória seguiu atuando e esteve em "Suave Veneno" (1999), "Paraíso Tropical" (2007), "Insensato Coração" (2011), "Babilônia" (2015), "O Outro Lado do Paraíso" (2017) e "Éramos Seis" (2019).

Além do trabalho na televisão, a atriz também fez dezenas de trabalhos no cinema. Um de seus filmes mais famosos é "Se Eu Fosse Você" (2006), no qual a sua personagem e Tony Ramos são um casal que troca de corpo.

Atualmente, Glória Pires está no ar interpretando a vilã Irene em "Terra e Paixão", novela das nove de Walcyr Carrasco. A trama pode ser o último trabalho da atriz na emissora por um tempo, já que a famosa não renovou o contrato.

Por que Glória Pires saiu da Globo?

A Globo teria procurado Glória Pires no ano passado para renovar o contrato por um curto período, mas a atriz optou por uma extensão do prazo para atuar no atual folhetim do horário nobre.

A famosa já estava com vontade de se aventurar em novos projetos, mais desafiadores e com mais qualidade, antes da conversa com a emissora. Apesar da gratidão por todos os anos de trabalho na Globo, a atriz pensa em participar de obras no streaming.

Outro fator que fez com que Glória decidisse por não renovar o contrato foi ter sido trocada por Regina Casé em "Todas as Flores" (2022), que inicialmente se chamaria Olho por Olho e seria exibida no horário das 21h na emissora. No entanto, a trama foi realocada para o Globoplay, e a ex-apresentadora do Esquenta ficou com o papel de Zoé.

Pires ficou sabendo da troca pela imprensa. Após o comunicado, Walcyr solicitou que a atriz estivesse em sua novela - ele já havia lhe prometido uma grande personagem após os dois trabalharem juntos em O Outro Lado do Paraíso.

Até a publicação deste texto, Glória e a emissora ainda não haviam se pronunciado sobre a saída da atriz após o fim de Terra e Paixão. O folhetim deve ficar no ar até janeiro de 2024, quando será substituído pelo remake de "Renascer", em adaptação por Bruno Luperi, mesmo responsável por "Pantanal" (2022).

