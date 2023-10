Mais uma mansão? Veja fotos da casa de Glória Pires em Brasília

A atriz Antônia Morais, filha de Glória Pires, deixou os internautas de queixo caído ao mostrar outro imóvel da família, dessa vez localizado em Brasília. A famosa já havia chamado a atenção da web depois de abrir as portas da casa em Angra dos Reis devido ao tamanho, luxo e conforto da residência, que tem até heliponto.

Como é a casa de Glória Pires em Brasília?

Em sua conta no TikTok, Antônia Morais abriu as portas da residência de Glória Pires e Orlando Morais, fazendo um tour pela casa. A jovem começa dizendo que o imóvel é um dos mais lindos que ela viu na vida, mostrando a área externa, feita toda de vidro, mas que mantém a privacidade pois quem está do lado de fora não consegue ver o interior da residência. O exterior também conta com uma piscina, gramado e vista para o Lago Paranoá.

A residência conta com o quarto do casal, que não foi mostrado por Antônia para manter a privacidade dos pais, dois outros quartos de hóspedes, duas suítes, sauna, sala de jantar e de TV, um ambiente para o piano, instrumento musical tocado por Orlando e as filhas, escritório e uma passarela que liga os cômodos do segundo andar. A cantora também mostrou outra área externa, onde futuramente serão construídos outros dois quartos com banheiros. Para compor a decoração, há itens desenhados por Oscar Niemeyer, parede de fotografias famosas e obras de arte. O projeto é assinado pelo arquiteto Sergio Paradas.

A casa de Brasília é mais um dos imóveis do portfólio da família, que investe no ramo. "Meu pai [gosta de imóveis], principalmente. Ele é super ligado em imóveis, sempre foi, é um dos nossos negócios familiares. Ele pensa muito nisso, que o imóvel é uma experiência, então [pensa na] forma que ele é decorado, os materiais que são usados", disse.

Antônia realizou um segundo tour pelas casas da família após um vídeo publicado por ela mostrando a residência em Angra dos Reis, ainda mais luxuosa, viralizar na web.

Casa de Glória Pires em Angra dos Reis

No começo de outubro, Antônia Morais viralizou ao mostrar a residência de família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O imóvel conta com suítes, sauna, sala de estar e de jantar, varandas individuais, piscina, banheiros enormes e até um heliponto, além de vista para o mar.

Além dos espaços luxuosos, a casa de Glória Pires em Angra conta com obras de arte e uma escultura no jardim. Muitos internautas apontaram a semelhança do item com uma peça presente Big Brother Brasil, mas Antônia garantiu que a família adquiriu o objeto antes. "A gente teve antes do BBB", afirmou.

"Os quartos são todos iguais, com acesso à área da piscina. Cada um tem uma varandinha", explicou a cantora ao mostrar os cômodos. Outro ponto que chamou a atenção dos internautas foi a estética da casa, com bastante cinza e concreto.

A mansão dividiu opiniões na web. Muitos internautas ficaram chocados com o tamanho e luxo da casa, enquanto outros brincaram que havia "faltado dinheiro para o reboco" por conta da decoração.

De onde vem a fortuna de Gloria Pires?

Glória Pires trabalha como atriz de novelas desde os 8 anos. A famosa é contratada da Globo desde 1972, quando fez sua estreia em "Selva de Pedra", de Janete Clair. Desde então, nunca mais deixou a TV e emplacou dezenas de papéis em folhetins, se tornando uma das atrizes mais aclamadas da teledramaturgia brasileira.

Entre as novelas que Glória fez parte do elenco, estão "Dancin’ Days" (1978), "Cabocla" (1979), Louco Amor" (1983), "Vale Tudo" (1988) e "O Dono do Mundo" (1991). Em 1993, ganhou grande destaque ao interpretar as irmãs gêmeas Ruth e Raquel, protagonistas de "Mulheres de Areia".

Neste ano, a atriz decidiu encerrar o contrato com a Globo após o fim de "Terra e Paixão". A famosa deve partir para outros projetos, como o streaming.

Glória Pires é casada com o músico Orlando Morais. Além da carreira como cantor e compositor, o famoso também investe no setor imobiliário.