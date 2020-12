Deise bebeu todas e caiu na casa da vizinha; conheça o meme do ano

2020 está em sua reta final, e antes que o próximo ano chegue, Deise Gouveia se tornou o ícone do momento da web. Isso porque, a carioca, de 21 anos, que estuda contabilidade, bebeu todas após uma noite regada a música e bebida alcoólica e acabou caindo na casa vizinha no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

Como surgiu o meme Deise?

Após curtir o baile da Fazendinha, Deise e uma amiga retornaram para casa por volta das 9 h da manhã. Em uma rua da comunidade, a estudante, que segurava um copo de cerveja na mão, já deu indícios de que estava alterada por conta da bebida. O equilíbrio da agora famosa já não era mais o mesmo. “Bom dia, bom dia”, cantarolou ela, pouco antes de tentar se apoiar na parede da casa de uma vizinha.

“Não chega de beber não, Deise?”, questionou uma amiga que a filmava, enquanto a carioca seguia em direção à parede. Logo em seguida, Deise se aproximou da porta e caiu escada, invadindo a casa da vizinha Paula. A cena postada pela amiga na internet logo viralizou durante todo o sábado e já neste domingo (06) a protagonista do meme ‘Modo Deise’ já soma mais de 230 mil seguidores no Instagram.

Pedido de desculpas de Deise para dona Paula

Ao chegar em casa, Deise já estava sabendo que é famosa. No entanto, após um puxão de orelha da avó, a quem chama de mãe, a estudante foi à casa da vizinha se desculpar. Chegando lá, Deise descobriu que a dona da casa, Paula, está em um tratamento contra câncer no reto.

Deise então fez melhor que o pedido de desculpas. A carioca aproveitou a sua fama repentina para movimentar as redes sociais em uma campanha para arrecadar dinheiro, fraldas e alimentos para dona Paula. Junto com um primo, a ícone do momento abriu uma vaquinha online que em menos de 24 horas já arrecadou mais de 49 mil reais.

Deise famosa

Com mais de 230 mil seguidores só no Instagram, Deise ganhou as páginas de diversos sites de notícias. Além disso, tem sido procurada por lojas do Complexo do Alemão para parcerias de publicidade. Algumas, inclusive, enviaram recebidos para a casa da nova estrela brasileira.

Deise informou aos fãs que um primo está fazendo a vez de assessor de imprensa. Com isso, ela já anunciou que fez parceria com lojas de roupas e até mostrou a faixada de uma delas,

Nas redes sociais, Deise se tornou um dos assuntos mais comentados. Famosos como Lucas Selfie, Rafa Kalimann e Hugo Gloss se divertiram com o meme protagonizado pela carioca.