Denise Milfont hoje: como está a atriz de Mulheres de Areia?

A atriz Denise Milfont, hoje com 61 anos, interpretou Vilma na novela "Mulheres de Areia" (2003), atualmente em reprise na Globo. Apesar de estar ausente da emissora carioca, a artista continua trabalhando em outros projetos no streaming e em outros canais.

Como está Denise Milfont hoje?

Interprete de Vilma de Mulheres de Areia, a atriz Denise Milfont segue trabalhando com arte e, em 2023, esteve no seriado "Compro Likes", do Star+, interpretando Conceição. Ela também participou brevemente, em apenas dois episódios do folhetim "Travessia" (2022), como a delegada Wanda. Com exceção dessa pequena participação, seu último papel em tramas da emissora foi há seis anos, quando esteve em "O Outro Lado do Paraíso" (2017).

Além de atriz, a famosa hoje dirige o Tropigalpão, no Rio de Janeiro, um espaço multiuso de arte que hospeda projetos e intervenções transitórias artísticas e culturais multidisciplinares, e é cofundadora da Capacete Entretenimentos, espaço de interlocução e intermediação.

Antes de retornar às telinhas há dez anos, Denise Milfont passou um longo período afastada do trabalho como atriz. Depois de "Mulheres de Areia", ela só voltou a participar de novelas em 2009, quando foi escalada para "Caminho das Índias", seguindo em "Amor Eterno Amor" (2012) e "Pé na Cova" (2015).

Em 2011, a atriz afirmou ao jornal Extra que havia interrompido a carreira por conta do filho, Othon, hoje com 16 anos. Foi quando o menino estava com quatro anos de idade que Denise decidiu retomar o trabalho na área artística.

Denise Milfont já até havia sido considerada musa da Globo nos aos 80. Muito antes de viver Vilma em Mulheres de Areia, a atriz participou de "Grandes Sertões: Veredas" (1985), "Sassaricando" (1987), "Riacho Doce" (1990) e "O Farol" (1991), esta última na Rede Manchete.

Hoje, ela segue casada com o artista visual Helmut Batista, com quem mantém um relacionamento desde 2008.

Qual o final de Vilma em Mulheres de Areia?

A humilde Vilma começa a novela sendo apenas a esposa do pescador Servílio (Antônio Pompeu), mas ao decorrer da narrativa ganha um papel muito importante. Ela é uma das amantes de Vandelei (Paulo Betti), que também mantém um caso com Raquel (Glória Pires).

A mulher se apaixona pelo cafajeste, mesmo sabendo que ele não vale nada. Ela também tem consciência de que Servílio a adora, mas isso não a impede de engatar um caso com o golpista. Cada vez mais envolvida, Vilma comete uma loucura contra o amante.

O personagem de Paulo Betti é encontrado morto no meio do folhetim, dando início ao mistério sobre quem matou Vanderlei. Em um primeiro momento, a culpa recai sobre Marcos (Guilherme Fontes), mas Ruth assume a autoria do assassinato para livrar o amado da cadeia.

É somente quando a mocinha está prestes a ser julgada e condenada que Vilma confessa a verdade. Na frente do juiz, ao ser pressionada pelo advogado de defesa, a mulher relembra que foi até o hotel de Vanderlei no dia do crime e implorou para que ele se casasse com ela.

O pilantra, obviamente, se negou e ainda debochou da mulher, o que a fez ter um ataque de fúria. Vilma confessou ter dado uma garrafada na cabeça de Vanderlei, que caiu desacordado. No entanto, quem deu um tiro no cafajeste foi Raquel.

Mesmo após confessar o crime, Vilma tem um final feliz em Mulheres de Areia. Nos últimos capítulos do folhetim, ela se casa oficialmente com Servílio, em uma cerimônia tripla que também celebra a união de Glorinha (Gabriela Alves) e Tito (Eduardo Moscovis), assim como de Do Carmo (Lu Mendonça) e Chico Belo (Joel Barcellos).