Mulheres de Areia: Vilma confessa que matou Wanderlei

Revoltada com o amante, mulher o atacou com uma garrafada na cabeça

Vilma muda o rumo da audiência sobre a morte de Wanderlei ao confessar ter atacado o rapaz após um surto de fúria. Quem também tem participação na morte é Raquel (Glória Pires), já que o pilantra foi morto não só a tiros, mas também com um ferimento na cabeça. Veja como aconteceu na trama:

Quem matou Wanderlei em Mulheres de Areia?

As responsáveis pela morte de Wanderlei foram Wilma e Raquel. Cada uma delas atacou o cafajeste de uma maneira diferente, colocando um fim na vida do homem que fez mal para ambas. A revelação será feita na reta final do folhetim durante o julgamento do caso, que poderia colocar Ruth (Glória Pires) injustamente na cadeia.

A motivação de Vilma para cometer o crime é por ter sido desprezada pelo amante, que a trata mal, mas o público não saberá disso até a mulher falar a verdade no tribunal. Isso porque Marcos (Guilherme Fontes) era considerado o principal suspeito de ser o autor do crime, mas Ruth assume ter matado o pilantra para livrar seu amado da cadeia, mesmo que isso não seja verdade.

No dia do julgamento da mocinha, ao ser chamada para depor como testemunha, Vilma resolve falar a verdade. O advogado de defesa de Ruth pressiona a mulher, que confessa ter ido ao hotel de Wanderlei no dia do crime.

"Eu entrei pelas portas dos fundos, ninguém me viu entrar", disse. Em seguida, é mostrado um flashback no qual a moça diz a Wanderlei que tem algo muito importante para falar a ele, mas recebe uma resposta debochada de volta. Não vem com essa história de que você está apaixonada por mim, que isso não dá pé, né Vilma", diz o pilantra. A personagem de Denise Milfont diz para o amante que o ama e insiste que ele se case com ela, mas o cafajeste se recusa.

Wanderlei começa a beijar a mulher contra a sua vontade e continua dizendo que não irá se casar com ela, pois "tem que aproveitar a vid"'. É quando Vilma pega uma garrafa de vidro e atinge seu amado na cabeça.

O advogado pergunta se foi Vilma quem voltou ao hotel duas horas depois para dar um tiro no rapaz, mas ela nega; o que é verdade, já que quem atirou foi Raquel. "Eu não voltei, eu bati com a garrafa na cabeça dele", diz, desesperada.

Raquel atirou em Wanderlei

No dia do crime, duas horas depois que Vilma foi embora do hotel de Wanderlei, quem chegou no local foi Raquel. No entanto, não é no dia do julgamento de Ruth que a vilã revela a verdade, mas durante uma conversa com Isaura (Laura Cardoso). A idosa conta para a filha que Ruth foi absolvida do caso, o que faz com que a megera confesse sua participação.

Quando Isaura cita o tiro que Wanderlei levou, Raquel apenas olha para a mãe. O olhar da vilã diz tudo, fazendo com que a idosa perceba que foi a gêmea má a autora do disparo. "Raquel... foi tu que atirou no Wanderlei? Foi, não foi?", questiona.

Raquel confessa que de fato atirou usando o revólver de Marcos. "Eu fui lá pegar o dinheiro das joias e, quando eu entrei lá, ele estava muito alegre, um pouquinho alto", relembra. Em mais um flashback, o público descobre que a vilã guardou ressentimentos do dia em que o amante a deixou trancada pro lado de fora do quarto, enquanto ela implorava para entrar.

A vilã segue dizendo que Wanderlei pode ter esquecido disso, mas ela não. Então, ela voltou em casa, pegou o arma de Marcos e, quando voltou ao hotel, encontrou o golpista desacordado na cama, por conta da garrafada que ele havia levado de Vilma.

É mostrado que Raquel sacou o revólver e deu um tiro nas costas de Wanderlei enquanto ele ainda estava apagado, indo embora logo em seguida.

