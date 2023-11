Reginho morre na novela Mulheres de Areia?

Morte do garoto faz com que Tônia arme vingança

Reginho é um dos personagens que não chegam até o final de Mulheres de Areia. O garotinho, interpretado por Fabrício Bittar, enfrentará uma tragédia nos próximos capítulos do folhetim, o que deixará sua irmã Tônia (Andréa Beltrão) ainda mais enfurecida com Virgílio (Raul Cortez), agora prefeito do município.

Final de Reginho em Mulheres de Areia

Irmão mais novo de Tônia, Reginho de Mulheres de Areia voltará a tomar banho do mar, mas morrerá ao ser contaminado nas águas poluídas de Pontal D'Areia. A personagem de Andréa Beltrão atribuirá a culpa pela morte do garoto a Virgílio, ficando ainda mais enfurecida com o crápula.

Tudo começa com o roubo do dinheiro destinado a compra dos barcos. Donato se apropria do dinheiro que Marcos (Guilherme Fontes) deu a Floriano (Sebastião Vasconcelos), mas perde a quantia para Servílio (Antonio Pompeo), que pega a grana para ele. O vilão fica revoltado ao perder a fortuna e, ao ver Zé Pedro (Carlos Zara), de carro novo, acredita que foi ele quem pegou o capital.

Donato então decide armar o sequestro de Reginho como uma forma de se vingar de Zé Pedro. O vilão se articula com Bastião (Dary Reis), que leva o garoto para um passeio e não o traz de volta. O desaparecimento do menino logo começa a preocupar Tônia e Zé Pedro. Quando a moça é informada de que o irmão foi raptado, começa a ser chantageada por Virgílio. O crápula afirma que só dará o dinheiro para o resgate se ela for para a cama com ele. Sem saída, a mulher aceita.

Depois que Reginho voltar para casa, os personagens vão acreditar que tudo estará em paz. No entanto, Virgílio descobrirá o passado de Vera (Isadora Ribeiro) como stripper e chantageará Breno (Daniel Dantas), fazendo com que ele renuncie à prefeitura. O pai de Marcos se torna prefeito de Pontal D'Areia e, como uma de suas medidas no cargo, libera o banho de mar.

Reginho entra na água poluída e, pouco tempo depois, começa a apresentar os primeiros sinais de hepatite hemorrágica, que o mata.

Tônia se vinga de Virgílio

A morte de Reginho deixa Tõnia ainda mais revoltada com Virgílio, que vem a assediando e atormentando ao longo de toda a novela. Depois de tanto sofrer nas mãos do crápula, a dona do bazar fará com que o vilão morra lentamente e pague por todo mal que lhe causou.

No começo do folhetim, Virgílio mandou pendurar um espantalho na barraca de Manoela (Eloísa Mafalda) para humilhar Breno, já que tanto queria ficar o cargo do prefeito. No entanto, o vilão prova do próprio veneno já que que ele começa a ter sonhos e alucinações com o boneco.

Tônia usa o medo de Virgílio para assustá-lo, passando a usar as roupas do espantalho. Até que, nos capítulos finais da trama, a moça persegue o vilão pelas ruas da cidade, o que faz com que o pai de Marcos tenha um infarto fulminante e caia morto.

A moça não demonstrará nenhum arrependimento por te causado o infarto no vilão e dirá que foi "olho por olho, dente por dente", mas garantirá para Zé Carlos que não tinha como saber que o crápula passava mal do coração e que não tem nada a ver com isso.

Depois da morte do vilão, o final de Tônia é ao lado de Vitor (Oscar Magrini), primo de Joel (Evandro Mesquita), que retorna a Pontal D'Areia para cobrar uma dívida, mas se apaixona pela dona do bazar.

