Quem matou Wanderlei em Mulheres de Areia?

Wanderlei será assassinado em Mulheres de Areia por uma personagem que ainda não terá sua identidade revelada. O mistério vai durar até os capítulos finais da novela, quando finalmente o público descobre quem é a pessoa que deu um tiro no personagem de Paulo Betti.

Quem é o assassino de Wanderlei na novela?

Vilma (Denise Milfont) e Raquel (Gloria Pires) são as personagens que matam Wanderlei. As duas agiram para vingarem-se do cafajeste, que fez mal para ambas. O pilantra é encontrado morto por Marcos (Guilherme Fontes) no quarto de um hotel após ser baleado, o que fará com que o empresário se torne suspeito.

A motivação de Vilma é por ter sido esnobada por Wandelei após ele prometer que iria se casar com ela. A mulher é esposa de um dos pescadores de Pontal D'Areia, mas vivia um caso com o safado.

Vilma dá uma paulada na cabeça do amante, o que realmente causa a sua morte - o laudo revela que o que matou o homem foi a agressão e não os tiros.

Logo depois que a mulher agrediu o cafajeste, Raquel entrou no quarto e atirou no amante após se sentir traída pelo pilantra por ele abandoná-la quando ela mais precisava. "Eu disse ao Vanderlei que a Ruth estava se passando por mim e, enquanto ele falava, eu me lembrava daquela noite em que ele me deixou do lado de fora do quarto, ajoelhada na porta, pedindo pelo amor de Deus para entrar. Ele esqueceu, mas eu não!", diz a vilã.

Quando a gêmea má disparou contra Wanderlei, no entanto, o homem já estava morto por conta da paulada que recebeu de Wilma.

A morte do personagem cria um gancho muito conhecido nas novelas, criando um mistério sobre "quem matou?". A verdade é mostrada nos capítulos finais de Mulheres de Areia.

Ruth assume o crime para livrar Marcos da cadeia

Enquanto a verdade não aparece, outros personagens são cogitados como possíveis responsáveis pelo crime: as gêmeas Ruth e Raquel (Glória Pires) e também Donato (Paulo Goulart), que foi vítima de chantagens praticadas pelo mau-caráter, e Virgílio (Raul Cortez).

Com Marcos sendo considerado o principal suspeito de ter matado Wanderlei, Ruth (Glória Pires) assume o homicídio mesmo sendo inocente para livrar seu amado da cadeia. Quem sabe que Ruth a gêmea boa não cometeu assassinato nenhum é Tonho da Lua (Marcos Frota), que é apaixonado pela mocinha e sabe que ela não seria capaz disso.

Ruth é presa em Mulheres de Areia no lugar de Raquel. Quando a gêmea boa está prestes a ser condenada, Vilma comparece ao tribunal e conta toda a verdade na frente do juiz. "A senhora me procurou e confessou que Wanderlei Amaral havia te prometido casamento", diz o advogado Galvão (Othon Bastos). "Era brincadeira, ele estava brincando. O Wanderlei não gostava de mim", chora a mulher.

Galvão pergunta o que aconteceu no dia do crime, e Vilma explica tudo: "eu passei no hotel pra falar com o Wanderlei, era uma coisa muito importante. Eu entrei pela porta dos fundos, ninguém me viu entrar".

É mostrado um flashback no qual Vilma está dizendo para o malandro que o ama muito, mas ele debocha dos sentimentos da mulher. Ela implora para que eles se casem, mas o pilantra se recusa.

Revoltada, ela pega uma garrafa de bebida e quebra na cabeça do homem. "Eu dei com uma garrafa na cabeça dele, mas não dei tiro nenhum", diz. A confissão faz com que Ruth se livre das acusações e é inocentada.

