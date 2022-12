Filhos de Dennis Carvalho: quem são os herdeiros do diretor?

Dennis Carvalho, um dos mais conhecidos atores e diretores da televisão brasileira, teve quatro filhos, frutos dos casamentos com Christiane Torloni, Monique Alves e Deborah Evelyn. O famoso sofreu com a perda de um deles, Guilherme, em 1991. Conheça os filhos do famoso e como eles estão hoje.

Os gêmeos Leonardo e Guilherme Carvalho, e morte do filho

Em 1979, nasceram os gêmeos Leonardo e Guilherme Carvalho, frutos do relacionamento do diretor com a atriz Christiane Torloni, com quem foi casado entre 1977 e 1980.

A família sofreu com a perda de Guilherme, em 1991, quando o menino tinha 12 anos. O garoto morreu em um acidente de carro na casa da atriz, no Rio de Janeiro. A famosa estava com os dois filhos gêmeos em uma caminhonete quando, após uma manobra, o veículo despencou da garagem e caiu de uma altura de 4,5 metros. Christiane e Leonardo sofreram ferimentos leves, mas Guilherme não resistiu.

Hoje, Leonardo está com 43 anos de idade e assim como os pais, segue no ramo artístico, mas sumiu das telinhas nos últimos anos. Ele é ator e esteve em algumas novelas da Globo, incluindo Senhora do Destino (2004), Belíssima (2005), Três Irmãs (2008) e Salve Jorge (2012). Seu último trabalho foi em 2015, quando esteve em Totalmente Demais. O ator é pai de Lucca, de 12 anos.

Tainá, do casamento com Monique Alves

A segunda filha de Dennis Carvalho é Tainá, hoje com 36 anos. A herdeira é fruto do casamento do diretor com Monique Alves (1962-1994), com quem se casou em 1980, mas se separou dois anos depois.

Tainá tem uma filha, Nina, hoje com 15 anos de idade. Ela vive de forma discreta e mantém um perfil privado no Instagram, apenas para família e amigos.

Luiza Carvalho é a caçula de Dennis Carvalho

Dennis Carvalho também foi casado durante 22 anos com a atriz Deborah Evelyn, de quem se separou em 2012. Da união nasceu Luiza, hoje com 29 anos de idade.

A jovem também vive no anonimato e sua conta no Instagram é privada. Ela faz raras aparições ao lado da mãe famosa, que publica fotos ao lado da herdeira esporadicamente na web. Em março de 2022, a atriz fez uma homenagem para a filha em seu aniversário. "Filha, meu amor, quanto amor e alegria que eu tenho por ser sua mãe há 29 anos!! Ver você crescer, amadurecer e se tornar essa mulher tão linda, carinhosa, generosa, sensível, alegre, suave, companheira, forte, é a grande alegria da minha vida", escreveu.

Quem é a atual esposa de Dennis Carvalho?

Desde o fim do casamento com Deborah Evelyn há dez anos, surgiram alguns rumores na imprensa de que Dennis teria namorado a atriz Laila Garin, em 2015, mas que foram negados pela artista, que é casada. Nos últimos anos, ele não assumiu nenhum relacionamento publicamente.

Ao longo de sua vida, Dennis Carvalho se relacionou com algumas atrizes famosas. Ele foi casado com a atriz Bete Mendes, sua primeira esposa. Depois do rompimento, se relacionou com a professora de educação física Maria Tereza Schimidt.

Dennis também foi casado com as atrizes Christiane Torloni, Monique Alves, Tássia Camargo, Ângela Figueiredo e Deborah Evelyn, sendo este último seu relacionamento mais longo.

O paulista é um dos mais famosos atores da teledramaturgia brasileira, além de também ter trabalho como diretor e dublador.

Seu último trabalho como diretor foi em 2018, em Segundo Sol, novela das nove da Globo. Ele também já assumiu o comando de alguns programas da emissora, incluindo o Show da Virada e o Criança Esperança.

Como ator, esteve por último em Babilônia (2015), interpretando Lauro.