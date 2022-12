Filhos da Bela Gil: conheça a família da filha de Gilberto Gil

Filha de famoso, Bela Gil tem sua vida sob os holofotes desde que nasceu. Devido a exposição de sua família, a vida pessoal de Bela também chama a atenção do público. Assim, os filhos da Bela Gil e o companheiro da apresentadora também são alvos de curiosidade.

Quem são os filhos da Bela Gil?

Bela Gil é mãe de Flor Gil, de 14 anos, e Nino Gil, de 6 anos, frutos de seu casamento com o empresário e designer João Paulo Demasi.

A filha mais velha já deu os primeiros passos na carreira de cantora e tem mais de 21 mil ouvintes mensais em sua página oficial da plataforma de música Spotify. Por lá, ela tem publicado o single Refazenda, que lançou em 2020, além de Que Som é Esse?, que cantou ao lado de Duda Beat para a trilha sonora do filme Turma da Mônica: Lições, de 2021.

A adolescente também lançou algumas canções ao lado do avô Gilberto Gil no EP Gil & Flor - de Avô para Neta, em outubro de 2020. Três canções fazem parte do projeto, No Norte da Saudade, Refazenda e Nel Blu Dipinto Di Blu (volare).

Com quem Bela Gil é casada?

Os filhos da Bela Gil são frutos do relacionamento da apresentadora com o empresário e designer João Paulo Demasi. Os dois estão juntos há 18 anos. Eles subiram ao altar para selar a união em 2010, quando o casal já tinha a primeira filha, Flor.

A famosa revelou na internet e em entrevistas que eles vivem um relacionamento aberto. A apresentadora já falou sem rodeios sobre o assunto algumas vezes e elogiou a vida não-monogâmica.

"Quando a gente fala [de relacionamento aberto], fala das coisas serem mais leves. Quando você está com outra pessoa que não seja seu marido, você não está traindo. Você não tem esse sentimento de culpa, essa coisa de fazer escondido como se fosse um crime. Eliminar isso deixa que a vida das pessoas seja mais legal", declarou ao site Garotas Estúpidas em junho de 2022.

Quem é Bela Gil?

Bela Gil é natural de Salvador, capital da Bahia e é filha do cantor Gilberto Gil com a empresária Flora Gil. A famosa tem vários irmãos que também são conhecidos, como Preta Gil, Pedro Gil, Bem Gil, José Gil, Maria Gil, Marília Gil e Nara Gil.

Apresentadora, a baiana é um nome conhecido por quem se interesse em alimentação saudável. Ela é mestra em Ciências Gastronômicas pela Universidade de Ciências Gastronômicas da Itália (Unisg) e bacharelada em nutrição pela Hunter College em Nova York.

Ela também é vice-presidente do Instituto Brasil Orgânico (IBO), chefe de cozinha, escritora e apresentadora. Além de trazer receitas e dicas saudáveis em seu próprio canal do Youtube, que conta com mais de meio milhão de inscritos, ela também ganhou uma atração no canal GNT.

Ela tem 1,5 milhão de seguidores no Instagram e mais de 900 mil fãs em seu perfil oficial do Facebook.

