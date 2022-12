Tom Cruise filhos: quem são os herdeiros do ator de Missão Impossível?

Tom Cruise é um dos maiores astros do cinema hollywoodiano. O ator é bastante discreto sobre sua vida pessoal, mas já teve alguns momentos privados expostos pela mídia. Ele já foi casado com as atrizes Nicole Kidman e Kate Holmes, com quem teve os seus filhos.

Suri é a filha caçula de Tom Cruise

Suri é a caçula do herdeiros de Tom Cruise. A menina tem 16 anos de idade e nasceu em abril de 2006, ano em que os pais selaram a união e subiram ao altar.

Suri é fruto do relacionamento que Tom Cruise teve com a atriz Kate Holmes. O casal não teve mais filhos e se separou em 2012, depois de seis anos de casamento. A garota mora com a mãe desde então.

Até agora, a adolescente não ingressou na carreira dos pais atores e não tem contato com a vida artística. De acordo com portais internacionais, como o HollywoodLife, a convivência de Tom com Suri diminuiu após o divórcio por conta da religião do ator, a Cientologia, que não incentiva a interação de seus membros com pessoas fora da religião.

Connor Cruise é filho de Cruise com Nicole Kidman

Connor Cruise é um dos filhos que Tom Cruise teve com a atriz Nicole Kidman é reservado sobre sua vida pessoal. Connor tem 27 anos de idade hoje em dia e é casado com a italiana Silvia Zanchi desde 2019.

Ele foi adotado pelo canal em 1995, quando ainda era um bebê. Nicole tinha enfrentado dificuldades para engravidar e por isso recorreu a alternativa da adoção.

Diferente de Suri, Connor e a irmã Isabella ficaram com Tom Cruise após a separação do ator de Nicole Kidman e cresceram ao lado do pai. Eles se afastaram da mãe, pois permaneceram na Cientologia, religião que a australiana não faz parte.

Isabella Kidman Cruise é a primogênita do ator

Isabella Jane Cruise tem 3o anos de idade é a mais velha entre os filhos de Tom Cruise. Assim como Connor, a jovem também foi adotada. Ela foi para a casa de Tom e Nicole pouco depois de nascer, em 1992. Os pais da moça estavam juntos há cerca de dois anos na época.

A jovem também é discreta e não tem carreira na área dos pais, mas é estilista e lançou sua própria marca. Ela se casou em 2015 com o consultor Max Parker, a quem Nicole só conheceu em 2016, já que não participou da cerimônia.

Em 2018, Nicole quebrou o silêncio sobre o afastamento dos filhos após o divórcio com Tom Cruise por conta da Cientologia e comentou para a revista australiana Who: "[Connor e Isabella] são adultos. São capazes de tomar suas próprias decisões. Tomaram a decisão de ser cientologistas e eu, como mãe, tenho a tarefa de amá-los".

Nicole Kidman e Tom Cruise se conheceram nos bastidores do filme Dias de Trovão, de 1990, e logo começaram a se relacionar. Nicole ficou com o ator até 2001, quando se divorciou. Ela foi a segunda esposa do astro de Missão Impossível, que foi casado com a atriz Mimi Rogers entre 1987 e 1990.

No total, Tom Cruise teve três esposas, Mimi, Nicole e Kate e atualmente não assumiu nenhum novo relacionamento. Já Nicole é casada com o cantor Keith Urban desde 2006, com quem tem duas filhas, Sunday Rose e Faith Margaret.

