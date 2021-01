Dia do cabeleireiro: veja quem são os profissionais das famosas

As famosas estão sempre com os cabelos impecáveis e bem tratados. Mas por trás disso, estão seus cabeleireiros que cuidam muito bem do visual das artistas. Seja em novelas, filmes ou nas capas de revista, as celebridades aparecem com cortes e visuais que, se não são tendência, acabam se tornando. No dia desses profissionais, que se comemora nesta terça-feira (19), descubra quem são esses cabeleireiros das famosas!

Celso Kamura – cabeleireiros das famosas

Trabalhando com beleza há 40 anos, Celso Kamura recebe as celebridades no bairro da Consolação, em São Paulo. Várias famosas, como Angélica, Ana Paula Padrão, Ana Hickmann e Patrícia Poeta, já tiveram os cabelos cuidados pelo profissional.

Marco Antonio de Biaggi

O cabeleireiro e empresário é o favorito de muitas famosas. Na lista de artistas que já estiveram em seu salão MG Hair, está a modelo Isabeli Fontana, a atriz Marina Ruy Barbosa e Luciana Gimenez. Vale destacar que ele está há 30 anos na área.

Marcos Proença

Marcos Proença é um dos queridinhos de várias celebridades globais. Em seu salão, que fica em São Paulo e leva seu nome, ele recebeu nomes como as atrizes Juliana Paes, Flávia Alessandra, Isabelle Drummond, Mariana Rios e Isabella Santoni para cuidar dos fios das famosas.

Tiago Parente está na lista de cabeleireiros das famosas

O hairstylist e especialista em corte e embaixador da Kérastase Brasil. Em seu perfil no Instagram, o cabeleireiro divulga as fotos das transformações nas celebridades. As madeixas de inúmeras famosas já passaram pelas tesouras do profissional. Ele foi o responsável pelo novo corte de Bruna Marquezine com ondas. Além disso, outras famosas como: Paolla Oliveira, Sheron Menezzes, Glória Maria, Marina Ruy Barbosa e Agatha Moreira, tiveram uma transformação completa no salão de Tiago Parente.

Wanderley Nunes

Além de cabeleireiro, Wanderley Nunes é fotógrafo e é responsável por cuidar dos cabelos das famosas. Inclusive, a atriz Cláudia Raia, por exemplo, é uma das artistas que confia no trabalho do profissional. Quem também deixa as madeixas nas mãos de Wanderley é a apresentadora Isabella Fiorentino e a influencer Jade Picon.

Wilson Eliodorio

Wilson Eliodorio é expert em cabelos cacheados e afro. Por isso, se tratando de famosas, ele é o responsável por deixar os cabelos de Juliana Alves, Taís Araújo, Cris Vianna e Paloma Bernardi ainda mais bonitos. O estúdio que leva seu nome é localizado em Rebouças, São Paulo.