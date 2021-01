Silvio Santos muda radicalmente visual e reaparece mais jovem

O apresentador Silvio Santos, de 90 anos, resolveu mudar os cabelos nesta quarta-feira (13). Ao chegar em um tradicional salão de São Paulo, com os fios brancos, o “chefão” do SBT teve uma transformação radical com o cabeleireiro Robson Jassa.

Mudança de Silvio Santos

Para disfarçar os cabelos brancos e ficar com uma aparência mais jovial, o milionário colocou sua aparência aos cuidados do cabeleireiro Jassa, com quem passa há anos.

Sem se importar com as críticas, o apresentador preza pelo conforto. Assim como em vários momentos, Silvio Santos estava de pijama. Estiloso, ele estava com um conjunto de blusa e calça branca, na mesma estampa.

Depois de algum tempo no salão, ele saiu com os cabelos castanhos, como costuma aparecer na televisão. Afastado das gravações do programa que leva seu nome, Silvio Santos aproveitou para ficar algum tempo com o cabelo natural.

Veja o antes e depois:

Quando voltam as gravações do ‘Programa Silvio Santos’?

Por causa da pandemia, as gravações do ‘Programa do Silvio Santos’ foram pausadas. No entanto, uma data já é prevista pelos produtores do programa.

De acordo com o colunista Fefito, esse retorno deve acontecer em abril, depois da vacina contra a Covid-19. Mas, a ideia da ala de executivos é que o retorno seja mais impactante e aconteça em agosto, quando a emissora completa 40 anos na televisão. Porém, esse plano pode não acontecer, já que Silvio quer retornar o quanto antes.

A escolha para que Silvio Santos não pisasse nos estúdios enquanto não tivesse a vacina foi da família do apresentador. Vale destacar que ele faz parte do grupo de risco.

Troféu Imprensa

A clássica premiação do SBT teve as votações abertas no site oficial. As categorias já foram disponibilizadas para o público que é responsável em escolher seus favoritos do ano.

Curiosamente, a lista de programas manteve o ‘Conexão Repórter’ para indicação de melhor jornalístico, apesar de ter sido cancelado pela emissora no ano passado.

As gravações do Troféu Imprensa de 2020 foram canceladas faltando poucos dias para ir ao ar. A premiação deveria acontecer no dia 23 de abril, mas o isolamento social já estava em vigor.

Enquanto o SBT decide realizar a premiação neste ano, a Globo deixou de lado “Melhores do Ano”, que acontece no programa ‘Domingão do Faustão’ por causa da programação com a grande quantidade de reprises no ano passado.