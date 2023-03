Netos de Marieta Severo são artistas e uma está em Travessia

Atriz teve relacionamento com Chico Buarque, que lhe rendeu netos.

Marieta Severo (76) foi casada por mais de três décadas com Chico Buarque (78), com quem teve três filhas: Helena Buarque, Sílvia Buarque e Luísa Buarque. As herdeiras deram continuidade a linhagem da família, trazendo mais crianças à família, e alguns netos de Marieta Severo também seguiram a carreira de artista, como Clara Buarque, que atua em Travessia, e o cantor Chico Brown.

Um dos netos de Marieta Severo, Clara Buarque é Bia na novela Travessia

Clara Buarque (24) é atualmente um dos netos de Marieta Severo em maior destaque. A jovem fez sua estreia no mundo das novelas com a personagem Bia de Travessia.

Filha de Helena Buarque (52) e o cantor Carlinhos Brown (60), ela chegou na trama de Gloria Perez para ajudar Sara (Isabelle Nassar) e Dante (Marcos Caruso) na busca pela criança perdida de Débora (Grazi Massafera) e acabou se aproximando de Oto (Romulo Estrela), com quem começou um romance.

A atriz de 24 anos nunca havia trabalhado em uma novela antes, mas já caminhava pela carreira da avó por algum tempo. Ela esteve no elenco do musical Novos Baianos (2019) no teatro, além de aparecer nas séries Tudo Igual Só Que Não (2022) e Tá Tudo Certo (2023) e gravar o filme Ó Paí, Ó 2, que ainda não tem data de lançamento.

Chico Brown também é um dos netos de Marieta Severo

Chico Brown (26) é outro artista entre os netos de Marieta Severo. O rapaz é cantor e compositor e fruto do casamento de 10 anos de Carlinhos Brown com Helena Buarque, a filha do meio de Marieta e Chico.

Ele já cantou ao lado do pai e também do avô. Chico Brown emprestou a voz para a faixa Reggae Amor com Carlinhos e a banda Naritus em 2021, além de cantar a faixa Massarandupió com Chico Buarque em 2017.

Chico Brown conta com mais de 25 mil ouvintes mensais na plataforma de música Spotify, além de ter mais de 36 mil fãs no Instagram, rede social em que também compartilha um pouco de sua arte.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chico Brown (@chicobrown96)

VEJA também - Quem á a mãe da filha de Carlinhos Brown? Conheça Helena Buarque

Irene Díaz Buarque é filha de Silvia Buarque

Irene Diaz Buarque é filha da atriz Silvia Buarque, a herdeira mais velha de Marieta Severo e Chico Buarque, com o ator Chico Diaz. A jovem está com 17 de anos de idade, mas ainda este ano chega a maioridade. Ela nasceu em outubro de 2005.

A jovem não segue a carreira dos pais por enquanto e conta com uma vida anônima até então. Sua conta no Instagram é fechada e soma pouco mais de mil seguidores.

A garota aparece em alguns cliques da família, como em publicação do avô quando o visitou durante ensaios.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chico Buarque (@chicobuarque)

Cecília Buarque

Cecília Buarque tem 16 anos e também é filha de Carlinhos Brown e Helena Buarque. Ainda adolescente, a jovem não deu início a carreira de artista como outros membros da família.

A garota é discreta e às vezes aparece em publicações nas contas dos familiares, mas mantém sua conta pessoal do Instagram fechada. Ela permite o acesso de mais de 2 mil seguidores e segue apenas 275 perfis.

Leila Buarque é a caçula de Helena Buarque

Leila Buarque é a filha mais nova de Helena Buarque e Carlinhos Brown. A menina tem 13 anos de idade e também está fora do mundo dos artistas por enquanto. A garota não tem redes sociais públicas, mas aparece em alguns cliques nas redes da família, como o perfil aberto da madrasta Danielle Barvanelle, atual esposa de Carlinhos Brown.

Leila é a filha mais nova de Helena Buarque, herdeira de Marieta Severo, mas não a caçula de Carlinhos, que tem também Daniel Levy, de 4 anos, fruto de seu atual casamento.

Lía Baltar

Lía Baltar é filha de Luísa Buarque (47), a herdeira mais nova de Marieta Severo e Chico Buarque, com o ator e diretor Claudio Baltar. Diferente da mãe, que não é do mundo dos famosos, é formada em filosofia e atua na área acadêmica, Lía Baltar tem seguido os passos para se tornar artista.

A jovem de 20 anos de idade canta e toca instrumentos como cavaquinho e flauta. Ela já apareceu em vídeos musicais com a prima Clara Buarque nas redes sociais. Porém, ainda não lançou nenhuma música solo.

Por enquanto, ela mantém a vida privada e conta com um perfil no Instagram fechado para apenas pouco de mais de mil seguidores.

No vídeo, Lia está na ponta da esquerda, tocando flauta em cantoria com a prima:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clara Buarque (@clara.buarque)

VEJA - Baby do Brasil: quem são as filhas da cantora