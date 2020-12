Eduardo Galvão morre aos 58 anos, vítima de Covid-19

Na madrugada desta terça-feira (8), o ator Eduardo Galvão morreu aos 58 anos de idade, vítima de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo informações do portal UOL, o ator estava internado há mais de uma semana no hospital Unimed, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Mas, teve complicações do quadro clínico e veio a falecer.

Eduardo Galvão teve 50% dos pulmões comprometidos

Por causa das complicações, o ator chegou no hospital com 50% dos pulmões comprometidos, o que agravou ainda mais o seu quadro clínico. O artista chegou a ser entubado e passou os últimos dias em uma UTI. Ainda segundo o portal, a informação foi confirmada pela família para amigos mais próximos do ator, por volta da meia-noite.

Na web, muitos artistas lamentaram a morte do ator. A atriz Marina Moschen, foi uma das colegas de trabalho que prestou homenagem ao ator. Ela relembrou a novela ‘Malhação’, da Rede Globo, em que Eduardo foi o seu pai na trama. Através do seu perfil no Instagram, ela escreveu: “meu primeiro pai na ficção. meu deus .. Galvão .. eu te amo tanto..”.

Mariana Galvão, filha do ator Eduardo Galvão, contou em uma entrevista à revista ‘Quem’, sobre o estado de saúde do ator. “Meu pai precisou ser entubado, mas, no momento, está estável, com os rins funcionando bem, a pressão arterial estabilizada e os pulmões descansando para desinflamar como tem que ser. E está descansando, o que vai fortalecê-lo com certeza”, contou.

Na televisão, a última aparição de Eduardo Galvão foi na novela ‘Bom Sucesso’, em 2019, da Globo, onde interpretou o Dr. Machado. Além desta trama, ele já esteve em várias outras como: “Caça Talentos”, “Despedida de Solteiro”, “Malhação” e “Porto dos Milagres”. Na Record, ele esteve no elenco de “Apocalipse”, em 2017.

No Twitter, Felipe Neto também lamentou a morte do ator Eduardo Galvão, vítima de Covid-19. Ele escreveu: “Meu Deus do céu… Perdemos o grande ator Eduardo Galvão para a Covid-19. Que tristeza, que lástima! Jovem, saudável… E nos deixou. Meus sentimentos à família. Que tragédia esse vírus é…”.

