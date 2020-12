Elba Ramalho diz que não sabia de festa com 500 pessoas em sua casa

A polícia interrompeu uma festa realizada na casa de Elba Ramalho, em Trancoso, Bahia, na noite de terça-feira (29). Em meio à necessidade de distanciamento social por conta da pandemia, o evento tinha cerca de 500 pessoas. A cantora afirmou que não estava no local e nem tinha relação com a aglomeração. A propriedade foi alugada para turistas de São Paulo, enquanto ela se hospeda em um resort.

Elba Ramalho se pronuncia sobre a festa

Os vídeos da batida policial circularam pela web e a cantora se pronunciou sobre o assunto no Instagram. “Eu estou em Trancoso, hospedada no Club Med, que fica a alguns quilômetros de Trancoso. A minha casa está alugada desde o dia 25 de dezembro a 4 de janeiro. Isso é praxe, todo ano a gente aluga. E eu não sabia que a casa estava tendo uma festa nessa proporção que aconteceu. No momento da festa, eu estava exatamente na igreja, assistindo a uma missa”, comentou.

Ela acrescentou que tomou conhecimento sobre o assunto ao começar a receber mensagens, sem entender o que estava acontecendo. “É chato porque nós artistas temos que dar bom exemplo. Não sei quem vai responder por isso. A polícia parou a festa que estava acontecendo na minha casa, mas eu nem sabia dessa festa”, completou.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Fui incisiva com eles, dizendo que não poderiam infringir a regra determinada pelo juiz de Porto Seguro, que seria festa somente para 200 pessoas. Eles sabiam disso”, declarou em entrevista à Quem.

Elba Ramalho acrescentou que participou apenas de um evento desde que chegou na cidade. “Estou tranquila no meu canto. Fui na inauguração de uma loja de um grande amigo e tomei um vinho. Sou filha de Deus, sou humana. Todo mundo testado. Temos um amigo que é dono de um laboratório e ofereceu teste de Covid-19 para todo mundo. Dançamos um pouquinho de forró, nada demais.”