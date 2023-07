Eliana saiu do SBT? Apresentadora surge na Globo

Depois da apresentadora confirmar presença no Criança Esperança, os espectadores ficaram com dúvida se Eliana saiu do SBT. Isso porque para aparecerem em programas de emissoras concorrentes, os famosos precisam de autorização do canal onde trabalham. Atualmente, a loira de 49 anos apresenta o Programa Eliana na empresa de Silvio Santos.

É verdade que a Eliana vai para Globo?

Eliana não saiu do SBT e não irá para a Globo - pelo menos não por enquanto. A apresentadora conseguiu a autorização necessária da emissora para estar ao lado de Angélica e Xuxa na edição do Criança Esperança deste ano.

A loira surpreendeu o público ao aparecer no Jornal Nacional na noite da última quinta-feira, 13. Junto com as duas outras apresentadores, o trio fez parte da infância de muitas pessoas nos anos 90 e 2000 e deixaram a internet em polvorosa.

Depois do furor na web, Eliana publicou um vídeo explicando sua participação. "Sim! É verdade esse bilhete. Olha onde o nosso grupo de WhatsApp nos levou. Este ano, as queridas amigas Xuxa, Angélica e eu, estaremos juntas pela solidariedade no palco do Criança Esperança. E para mim, que sou madrinha do Teleton, a felicidade este ano é dobrada. Agradeço desde já a liberação do SBT para tornar possível esse encontro. Vamos juntas! Vamos juntos pelas crianças e adolescentes do nosso Brasil", escreveu.

Em 2022, surgiram rumores de que Eliana estaria de saída do SBT para assinar contrato com a Globo. No entanto, a equipe da famosa negou o possível desligamento. "A apresentadora não teve qualquer contato com outra emissora para além de sua breve participação no documentário Um Brinde à Vida, da plataforma de streaming Globoplay", afirmou em nota divulgada em dezembro.

Eliana é contratada do SBT desde 2009. A apresentadora começou a carreira na empresa da família Abravanel em 1991, mas deixou o canal em 1998 quando assinou com a Record, retornando apenas onze anos depois.

