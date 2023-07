Que horas sai o documentário da Xuxa no Globoplay?

Nesta quinta-feira, 13, a partir das 18 horas, será liberado o primeiro episódio da produção "Xuxa, o Documentário", original Globoplay. A obra dirigida pelo jornalista Pedro Bial falará sobre a vida da apresentadora, que completou 60 anos de idade em março. O projeto conta com encontros exclusivos e entrevistas.

Quantos episódios tem o documentário da Xuxa 2023?

"Xuxa, o Documentário" terá cinco episódios, um a cada semana, que mostra momentos íntimas, os bastidores da vida pessoal e carreira da Rainha dos Baixinhos, que se tornou uma das apresentadoras mais famosas do Brasil. O primeiro episódio será disponibilizado no dia 13 de julho, às 18h, horário de Brasília, para os assinantes do Globoplay. É necessário ter um dos planos pagos para ter acesso ao conteúdo.

O projeto conta com entrevistas conduzidas por Pedro Bial, com depoimentos de pessoas que fizeram parte da vida da famosa ao longo de sua carreira. Um dos destaques é a ex-empresária Marlene Mattos, com quem Xuxa não se encontrava há 19 anos - a apresentadora já deixou claro que a relação com a administradora de sua carreira foi extremamente abusiva. Mattos esteve com Xuxa por quase 20 anos e dirigiu a loira durante alguns de seus maiores sucessos, incluindo o “Xou da Xuxa”, “Xuxa Park” e “Planeta Xuxa”.

Também estão no documentário as ex-paquitas Andrea Veiga, Letícia Spiller e Tatiana Maranhão, os amigos Sergio Mallandro e Renato Aragão, Michael Sullivan e Paulo Massadas, criadores de algumas canções de sucesso da famosa, a modelo Luiza Brunet, o ator Luciano Szafir, ex-marido de Xuxa, a filha Sasha Meneghel e o atual esposo Junno Andrade.

O público acompanha o início da carreira da apresentadora ainda como modelo, no Rio Grande do Sul, onde nasceu e foi criada, passando pela carreira como atriz até a ascensão ao título de Rainha dos Baixinhos, conquistando um exército de fãs apaixonados e atingindo o ápice do prestígio com o Xou da Xuxa nas décadas de 80 e 90.

Tamanho sucesso também fez com que Xuxa ficasse conhecida em toda a América Latina, além da Europa e Estados Unidos. O projeto também mostra encontros da loira com personalidades como o cantor Michael Jackson (1958-2009) e John F. Kennedy Jr (1960-1999), filho do ex-presidente americano.

O documentário é dirigido por Cássia Dian e Mônica Almeida, e roteirizado de Camila Appel. A realização é do Conversa.doc, núcleo de documentários da equipe do "Conversa com Bial", com produção de Anelise Franco, em coprodução com a Endemol Shine Brasil. A direção de gênero é de Mariano Boni.

Como assistir o documentário no Globoplay?

Apenas assinantes do Globoplay podem assistir ao documentário da Xuxa. Para ter acesso ao conteúdo, basta pagar uma dos planos disponíveis. Siga os passos:

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior esquerdo para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, clique em 'assine já' e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência.

Passo 3: a próxima etapa é selecionar um dos planos disponíveis para assinatura. Os pacotes mensais começam em R$ 24,90, enquanto o anual custa R$ 238,80 e pode ser pago em até doze vezes no cartão de crédito. O valor será debitado do cartão no mesmo momento.

Passo 4: concluída a assinatura, volte para a página inicial e procure pelo título disponível no campo de busca. A assinatura também dá direito a todo o catálogo do Globoplay.

