Elis Regina morreu do que? Cantora faleceu aos 36 anos

Artista partiu no auge da carreira e deixou três filhos

Um dos maiores nomes da música brasileira, Elis Regina morreu em 19 de janeiro de 1982, no auge da carreira. Quase 40 anos depois, a artista ganhou vida em uma propaganda da Volkswagen, ao lado da filha Maria Rita, o que aumentou a curiosidade da despedida tão prematura da artista - que na época foi rodeada por mistérios. Relembre.

Qual foi a causa da morte de Elis Regina?

Elis Regina morreu aos 36 anos e o laudo médico apontou cocaína e álcool no sangue da artista. A família afirmou que a gaúcha não abusava de drogas e também não bebia muito, mas a causa da morte seria exatamente a mistura de ambos.

Julio Maria, jornalista autor da biografia "Elis Regina: Nada Será Como Antes", afirmou em entrevista ao Zera Hora, em março de 2015, que não há nenhuma polêmica em torno da morte da cantora. "Mitos são as versões de que ela teria sido assassinada ou de que teria cometido suicídio. O fato foi que ela consumiu uma quantidade de cocaína com Cinzano. A bebida potencializou o efeito da droga, ela teve uma parada cardíaca e morreu. Não existe polêmica sobre a morte dela", disse.

A morte de Elis também é retratada no filme "Elis - Viver é Melhor que Sonhar" (2016), protagonizado por Andreia Horta. A cena que antecede a overdose que matou a cantora mostra a gaúcha emocionalmente instável, deitada em sua cama enquanto bebe e ouve músicas em um gravador de fitas. Também é possível ver que há comprimidos espalhados pelo local.

Elis liga para o então namorado, o advogado Samuel Mac Dowell, e desmaia em seguida. Ainda de acordo com a biografia escrita por Julio Maria, o rapaz notou que sua amada estava com a voz diferente e decidiu ir até o apartamento onde ela estava.

Chegando lá, encontrou Elis caída no chão. Samuel ligou para a ambulância, mas resolveu levar a cantora de carro até o Hospital das Clínicas, em São Paulo, devido a demora pela chegada do socorro. A espera foi crucial para o agravamento do quadro da artista, que chegou ao hospital tarde demais.

Quem são os filhos da cantora?

Apesar de partir jovem demais, Elis Regina deixou três filhos: João Marcello Bôscoli, 53, Pedro Mariano, 48, e Maria Rita, 45. O primogênito é fruto do relacionamento da cantora com o compositor Ronaldo Bôscoli. Já os dois mais novos são filhos do músico César Camargo Mariano.

Todos seguem carreira na ramo da música. O primogênito é empresário e produtor musical, e já trabalhou com nomes que incluem Milton Nascimento, Paulinho da Viola, Lenine, Jorge Ben Jor, Elza Soares, Arnaldo Antunes e mais.

Bôscoli é dono de sua própria gravadora, a Trama. Em 2019, ele lançou o livro "Elis & Eu: 11 anos, 6 meses e 19 dias", sobre suas memórias com a mãe famosa ao longo de sua infância.

Pedro Mariano é cantor assim como seus pais, iniciando a carreira aos 12 anos de idade. Seu lançamento mais recente é o álbum "Novo Capítulo", lançado em 2022. Ao longo de sua carreira, já recebeu indicações ao Grammy Latino com o trabalho "Voz no Ouvido" (2000).

Já Maria Rita se tornou uma das vozes mais populares da MPB. Seu primeiro álbum "Maria Rita" foi lançado em 2003 e fez sucesso com músicas que se tornaram clássicos da música brasileira incluindo "Encontros e Despedidas" e "Cara Valente".

A cantora seguiu lançando outros álbuns ao longo dos anos, que lhe renderam oito prêmios no Grammy Latino, consagrando a filha de Elis Regina como um dos grandes nomes da música.

