Em live, Felipe Neto bate recorde audiência de emissoras de TV

Jogando Minecraft, Felipe Neto conseguiu bater a audiência da TV aberta. Em uma live no Youtube nesta terça-feira (22), o empresário teve 600 mil pessoas assistindo simultaneamente.

Live de Felipe Neto cola na audiência das emissoras de TV

Felipe Neto completou 10 anos de canal neste ano, e seu sucesso se provou mais uma vez no Youtube. Durante sua live, o youtuber, que tem 40 milhões de inscritos, sendo um dos maiores do país e mais influentes do mundo, realizou um feito ontem.

A transmissão da live chegou ao nível das emissoras de TV aberta. Ou seja: dentro do Kantar Ibope, Felipe ficaria na quinta posição. Sendo assim a primeira posição é da Globo, a segunda da Record, SBT em seguida e Band.

Felipe Neto comemora audiência da live

Empolgado com o recorde, Felipe Neto agradeceu aos fãs pela audiência histórica em seu canal. Em seu Twitter, ele compartilhou uma foto do humorista Whindersson Nunes, que é um dos maiores youtubers brasileiros, ‘assistindo’ sua live.

“Entramos pra história na última live. Pelo IBOPE/SP, fizemos 3.2 pontos de audiência. Isso nos colocou em 5º lugar entre todas as emissoras no horário. Globo 20.3 Record 7.2 SBT 5.6 Band 5.3 Felipe Neto 3.2 RedeTV 2.0 Maior audiência TV por assinatura: 1 TV Cultura >1 Gazeta >1”, escreveu.

Ele ainda explicou a foto: “A foto é uma homenagem ao @whindersson , maior youtuber em inscritos do Brasil e que ajudou a alavancar a plataforma no país. A foto original é ele assistindo minha participação no Roda Viva e eu ri demais.”

Recordes de lives musicais no Youtube

Por causa da pandemia, uma solução para os artistas foi a de fazer lives nas redes sociais. Principalmente no Youtube, a audiência foi bastante expressiva.

Disparando na frente, em primeiro lugar está Marília Mendonça, ficando de fora as lives coletivas. A live mais popular da cantora tem um total de 55 milhões em audiência. Na sequência, em segundo lugar Bruno e Marrone, com 30 milhões. Já na terceira colocação, ficou a dupla Henrique e Juliano, com 21 milhões.