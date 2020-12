Felipe Neto recebe doações dos fãs após queda no Youtube

O youtuber Felipe Neto sofreu financeiramente com a queda do Youtube por algumas horas. Curiosamente, após sua reclamação, os fãs começaram a depositar dinheiro na conta do empresário, que tomou uma atitude.

Felipe Neto desabafa sobre prejuízo com Youtube

Tudo começou com Felipe Neto contando do prejuízo que a queda da plataforma acabou impactando no canal que já tem 40 milhões de inscritos.

“A queda do YouTube por duas horas, durante horário nobre, fez meu canal deixar de fazer 1,6 milhão de visualizações durante o período. Tive em torno de 3,3 mil dólares de prejuízo, o que dá aproximadamente R$ 17,7 mil. Bizarro”, disse ele, no Twitter.

Fãs doam dinheiro para o youtuber

Após o desabafo, seus seguidores se uniram para “repor” o prejuízo do youtuber. Sem acreditar, ele escreveu no Twitter: “Mano, e a galera me mandando dinheiro porque o YouTube saiu do ar? Eu tô passando mal! Vou doar o que mandarem lá, tá? Vocês são inacreditáveis”.

Mano e a galera me mandando dinheiro pq o Youtube saiu do ar? Eu to passando mal! HAHHAHAHAHAHAHA (vou doar o q mandarem lá, tá?) Vocês são INACREDITÁVEIS, hahahahahahhahahh!#prayforfelipeneto pic.twitter.com/0O2GteamAt — Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 14, 2020

Qual destino levou o valor doado pelos fãs?

Depois da repercussão, até a brincadeira de “orem por Felipe Neto”, nas redes sociais, ele tomou uma decisão solidária. Já que as doações estavam rolando, ele preferiu devolver o valor ao público em forma de doação para um projeto social que presta serviço a comunidades carentes no Rio de Janeiro.

Durante a tarde de ontem, Felipe estipulou que para cada valor doado, ele dobraria no final. “Pasamos de 15 mil em doações. Vamos fazer mais?! Vou dobrar o valor q vcs doarem até 00h. O valor será destinado para fazer o Natal das crianças em comunidades um dia especial”, escreveu ele, no Twitter.

GALERA Tudo q vcs doarem até 00:00 de hoje, eu vou dobrar o valor e doar o montante total para campanhas de Natal para crianças em comunidades. Podem transferir pelo picpay: felipeneto Vamos fazer o Natal dessas crianças + feliz? Ajude com QUALQUER quantia#prayforfelipeneto pic.twitter.com/QwaAFyLLjC — Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 14, 2020

Doações chegam a R$20 mil reais com a ‘brincadeira’

Até a meia noite de hoje, foram arrecadados R$21 reais. Ou seja: Felipe Neto se comprometeu a doar o dobro, R$42 mil reais, para o ‘Voz das Comunidades’.

“2 mil reais para fazer o Natal de pessoas carentes mais feliz!!! O dinheiro foi para o @vozdacomunidade. Quem quiser ajudar mais, siga o perfil e faça sua doação”, orientou o youtuber.

No perfil do projeto, eles agradeceram a doação e iniciativa do famoso para o natal deste ano. “Ação de natal deste ano tem um padrinho muito especial, obrigado”, escreveram, repostando o tweet de Felipe.

Felipe aproveitou para dar aquela ‘alfinetada’ nos bolsonaristas. “E pensar que isso aconteceu pq uns minions foram me zoar pq o Youtube saiu do ar [risos]. É isso gente, temos que transformar ódio em amor”, refletiu o namorado de Bruna Gomes.