Em ode ao corpo livre, Preta Gil estampa capa da Vogue e faz desabafos

Preta Gil estrela sua primeira capa da revista Vogue Brasil. A edição de novembro, que chega às bancas no dia 9, celebra o corpo livre e a possibilidade se sentir bem e ser feliz na própria pele. Conta ainda com mais duas “cover stars”: a cantora Duda Beat e a modelo plus size Rita Carreira.

Como é a capa com Preta Gil?

A entrevista com Preta Gil fala sobre seu processo de romper barreiras e colocar em pauta temas como corpo positivo, empoderamento e sororidade, quando ainda não eram assuntos muito discutidos. “Quebrei paradigmas, abri espaços. Não foi fácil, mas olho para trás e tenho certeza de que valeu”, disse a cantora.

Na capa da revista, aparece com as pernas à mostra na sessão de fotos com Fernando Tomaz. Estava com conjunto preto e branco, da Dior, com edição de moda de Pedro Sales e beleza assinada por Henrique Martins.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Preta Gil divide capa com outras famosas

A revista também traz Duda Beat na capa, vestindo apenas blazer preto. “Em uma sociedade que ainda quer regular nossos corpos, falar sobre corpo livre e sobre se amar como a gente é é revolucionário”, escreveu em seu Instagram.

A cantora pernambucana, conhecida como a “rainha da sofrência”, sobe no palco com seus figurinos exuberantes, sem vergonha, sem medo e com a confiança de ser o que é – exatamente como deve ser. “Corpo livre é isso: se amar do jeito que é e não seguir regras que não fazem sentido para você. A moda está aí para nos servir. E não o contrário.”

Assim como Preta Gil e Duda, Rita Carreira posou para a capa da edição de novembro, envolva em um xale da Dior. Aos 27 anos, a modelo paulistana, que sonhava em ser referência na moda, está hoje entre as vozes mais potentes quando o assunto é autoamor. O próximo passo? “Abrir mais espaços”, comentou.