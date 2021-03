Entenda o que é ‘eugenista’ e por que a Xuxa foi chamada disso

Após defender que produtos cosméticos, remédios e vacinas sejam testados em detentos, e não em animais, Xuxa Meneghel causou revolta nas redes sociais na noite de sexta-feira (26). A repercussão negativa do caso fez a apresentadora pedir desculpas, depois de ser acusada de eugenia.

A declaração de Xuxa foi dada durante uma live no Instagram da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) sobre direitos dos animais.

“Eu tenho um pensamento que pode parecer muito ruim para as pessoas, desumano… Na minha opinião, existem muitas pessoas que fizeram muitas, muitas coisas erradas e estão aí pagando pelos seus erros num ad eternum, para sempre em prisões. Poderiam ajudar nesses casos”, disse Xuxa. Em seguida, a apresentadora acrescentou que “pelo menos serviriam para alguma coisa antes de morrer, para ajudar a salvar vidas”.

Dando sequência à entrevista, Xuxa afirmou que “Aí vai vir um pessoal dos Direitos Humanos e dizer que ‘não, eles não podem ser usados’. Mas acho que se são pessoas que está provado que irão passar sessenta anos na cadeia, cinquenta anos na cadeia e que irão morrer lá, acho que poderiam usar ao menos um pouco da vidas delas para ajudar outras pessoas. Provando remédios, vacinas, provando tudo nessas pessoas”.

O que é eugenia?

A eugenia nasceu no final do século 19 como um conjunto de conhecimentos e práticas com o objetivo de melhorar as características genéticas da população. O racismo disfarçado de ciência pregou que era necessário deixar de lado os grupos considerados “indesejáveis” e, com isso, impedir sua reprodução.

O termo foi criado pelo matemático Francis Galton, com inspiração em Charles Darwin, Jean-Baptiste de Lamarck, além de outros pesquisadores. Assim, foram utilizados conceitos da seleção natural ao humano com o propósito de identificar quais pessoas poderiam se reproduzir. Eram considerados “indesejáveis” as pessoas com vícios, prostitutas e quem fosse considerado degenerado.

As ideias eugênicas foram amplamente espalhadas pelo mundo com diferentes propósitos. Sendo, inclusive, disseminadas pelo regime nazista para justificar a morte de pessoas judias.

Declarações de Xuxa causaram revolta na internet

Nas redes sociais, diversos internautas reagiram com espanto e revolta às falas de Xuxa. Os argumentos da apresentadora foram rebatidos por diversos usuários, que também lembraram que não há prisão perpétua no Brasil.

Alguns internautas ainda apontaram que os detentos que compõem a população carcerária no país, em grande parte, são pessoas negras e pobres.

Xuxa pede desculpas sobre fala considerada eugenista

Também nas redes sociais, a apresentadora Xuxa Meneghel publicou um pedido desculpas. No vídeo divulgado, Xuxa reconheceu os erros.

“Eu estou aqui pedindo desculpas para todos vocês. Eu, que não usei as palavras certas. Pensei uma coisa, pensei em muitas coisas. Quis falar sobre muitos assuntos, e não fugir do assunto [principal], que era dos animais, dos maus-tratos e de pessoas que fazem muitas coisas maltratando vidas. E também fiz as mesmas coisas. Também julguei, também maltratei”, afirmou.

Confira o vídeo na íntegra:

População carcerária do Brasil

De acordo com o 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado em 2020, dos 657,8 mil presos em que há a informação da cor/raça disponível, 438,7 mil são negros (ou 66,7%). Em 15 anos, a proporção de negros no sistema carcerário cresceu 14%, enquanto a de brancos diminuiu 19%. As informações são do G1 São Paulo.

Cerca de 41,5% da população carcerária é de presos provisórios, ou seja, pessoas ainda não condenadas, conforme dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de 2019.

