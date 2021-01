Xuxa na Globo: o que sabemos sobre a volta da apresentadora

Na última segunda-feira (11), Xuxa Meneghel, de 57 anos, a eterna rainha dos baixinhos, revelou que está novamente de volta ao grupo Globo. Um dia depois de confirmar a saída da emissora Record, a apresentadora anunciou que está de volta à emissora do plim plim. A apresentadora se prepara para estrelar um projeto em formato documental para a plataforma Globoplay.

Xuxa na Globo de novo?

Durante uma participação na live da rede social do Instagram do jornalista Luis Erlanger na última segunda (11), a apresentadora avisou que está se preparando para estrelar um projeto documental no Globoplay. O casamento Xuxa e Globo que acabou no ano de 2014, está prestes a voltar.Mas calma, não será no ‘TV Xuxa’. “Tem um seriado maravilhoso surgindo aí”, disse Xuxa no bate-papo.

Sobre Xuxa na Globo, a eterna rainha dos baixinhos diz: “O Schroder [Carlos Henrique, ex-diretor-executivo de Criação e Produção de Conteúdo] chegou a conversar comigo uma coisa parecida. Mas não era para deixar isso para fazer aquilo. Mas, sim, fazer isso [atuar] também”. Mas, apesar de já ter atuado diversas vezes no passado, ela avisou que essa não é o que ela realmente ama fazer. “Mas sou tanto atriz como sou cantora. Só vendo disco, mas não canto (risos). [Atuar] Não é minha praia. Não é uma coisa que sei fazer. Não é. Eu vou ter que aprender muito porque quero fazer um seriado agora. Quero fazer isso. Tem um seriado maravilhoso surgindo aí a possibilidade. Quero realmente dar o meu melhor e aprender com isso”, disse.

Em seguida, Xuxa relata como se sentiu após sua saída da Globo. Ela diz que se sentiu abandonada pela antiga emissora, o que não aconteceu em sua despedida recente da Record. “Quando eu saí da Globo, me senti bastante órfã porque fui muito mimada na Globo. Esse mimo começou a diminuir. Quando eu saí, foi tipo: ‘Você não tem mais nada disso aqui. Esquece a história que você tem aqui’. Isso foi chocante”, desabafou.

O novo projeto com a antiga casa é uma prova de que ela se reaproximou da empresa que a tornou quem ela é. “Hoje tenho a possibilidade de fazer um documentário onde o Globoplay vai estar presente. É óbvio que para ter a minha história, a Globo tem que estar presente. Meu documentário vai sair com o aval da Globo”, anunciou.

Apresentadora deixa a Record

Na papo na rede social, Xuxa também falou sobre o tempo que esteve na Record TV. “Estar na Record e receber o carinho…Toda hora, os diretores, os presidentes, os caras da alta cúpula chegavam para mim e falavam: ‘Você está feliz? Porque se você não estiver feliz, a gente não quer você aqui. Você está feliz?’. Agora em dezembro, eu saí da Record e fui lá me despedir do Marcelo Silva [vice-presidente Artístico e de Programação da Record]. Fui lá e falei para ele: ‘Gratidão pelo que eu vivi aqui. Pela possibilidade de ter aprendido e vivido tudo aqui'”, contou.

Ao sair da emissora global, Xuxa pensou que as portas estariam fechadas caso quisesse voltar à Globo. Mas, em relação ao sair da Record, Xuxa diz: “Saí com uma porta que não se trancou, porque achei que a porta da Globo tinha se trancado para mim. E hoje vejo as pessoas na Globo falando com carinho de mim. Na realidade, não é de mim, é da minha história. Porque a minha história foi feita lá [na Globo]”, completou.

