Entenda o que rolou para o fim do romance de Rezende e Gkay

O youtuber Rezende foi para a balada e foi só o começo de uma madrugada agitada. Depois de supostamente se envolver com uma mulher na noitada, ele acabou sendo exposto, e sua affair, a humorista Gkay soube de tudo o que rolou e se pronunciou. Vem entender o que aconteceu entre Rezende e Gkay:

Rezende traiu Gkay?

Durante a balada, Rezende foi filmado por uma mulher, e temendo a exposição, ele pediu para que ela apagasse o vídeo dos Stories.

“Oi. Para de filmar, bb”, teria dito. Em resposta, a moça pediu desculpas, mas expôs a conversa com Rezende da mesma forma. Para completar, o empresário disse que a levaria para uma “social”.

“Muita gente me chamando de biscoiteira! Mas o Rezende me prometeu um social e não cumpriu! Por isso postei! Revoltada”, escreveu a moça da balada. Além disso, Gkay viu os Stories com as conversas.

Gkay se manifesta após exposição do affair

“Gente saindo do salão agora, acredite se quiser. Eu não ia nem falar, mas já que é ano novo vamos encerrar o ano.”, começou ela. Em seguida, Gkay debocha: “O problema sou eu né, o homem chegou em mim ele ‘despresta’”.

“Nada novo vindo de um macho. Só sendo um macho fazendo ‘machice’. Alguma novidade? Mas é isso, amanhã vou acordar linda, loira e fora do país”, disse ela, que mais tarde apareceu viajando com o amigo, Lucas Rangel.

Gkay ainda disse que teve uma conversa com Rezende, mas que não aceitou a situação. “Feio né? Mas é isso… Thank you next”.

Fim do romance entre os influencers?

Após a decepção, Gkay se manifestou no Twitter, colocando um ponto final no romance. “Quer ficar de casal na internet e de putaria na vida real, desculpa amor, minha vida não é uma novela”, disse ainda.

Rezende se manifestou em seu stories, mas aparentemente alterado, ele acabou saindo pela tangente sobre o assunto.

“Por mais chato que seja eu sempre deixo passar, mas essa fofoca que aconteceu hoje, foi um pouco chato, foi algo que pegou na minha personalidade, no que eu penso… não achei legal”, disse. Porém, pouco depois Rezende se arrependeu e apagou o Story.

No começo do mês os dois começaram a aparecer juntos, e chegaram a ser flagrados de mãos dadas. Após rumores, eles assumiram o romance nas redes sociais,e passaram a postar fotos e vídeos juntinhos, agradando os fãs. Também no início de dezembo, Gkay foi acusada de promover uma festa clandestina em meio à pandemia.