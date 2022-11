Quando é a Farofa da Gkay? Veja programação do evento

A data de quando é a Farofa da Gkay em 2023 já está definida. Em dezembro, a influenciadora digital comemora mais um aniversário com uma festa de três dias em Fortaleza, no Ceará, que reúne centenas de famosos e shows de diversos artistas.

Quando é a Farofa da Gkay em 2022?

A Farofa da Gkay acontece nos dias 5, 6 e 7 de dezembro de 2022 em Fortaleza, Ceará. O evento ocorre em comemoração do aniversário da influenciadora digital Gessica Kayane.

A festa, que começou em 2017, durava apenas um dia em sua primeira edições, mas ao longo dos anos se tornou um dos maiores eventos que reúne dezenas de nomes famosos na internet, além de cantores e atores. No ano passado, os três dias da Farofa da Gkay custaram R$ 2,8 milhões de reais.

Gkay já revelou que, neste ano, o investimento será de quase o triplo, chegando a R$ 8 milhões. Isso porque a famosa banca os gastos de todos os convidados, incluindo hospedagem e alimentação, além de toda a infraestrutura da festa, que conta com shows de cantores, bandas e DJ's ao longo dos três dias.

A paraibana também já anunciou uma novidade para este ano. Ela irá fretar um avião exclusivo para levar seus convidados - Gkay até fez um ensaio vestida de piloto para uma publicação em sua conta no Instagram. "A Farofa este ano começa no ar. Sim, este ano teremos um avião da Farofa para nossos convidados. Apertem os cintos e aproveitem a viagem", escreveu.

No ano passado, o sucesso da Farofa da Gkay foi tão grande que rendeu até um documentário sobre o evento. No Instagram, são mais de 1,6 milhão de pessoas que seguem a página da festa, que já está fazendo contagem regressiva para a farra deste ano.

A lista de convidados e de atrações deste ano ainda não foi divulgada. Em 2021, alguns dos nomes mais falados do evento incluíram Viih Tube, João Guilherme, Pedro Sampaio, Deolane Bezerra, Bianca Andrade, Gil do Vigor, Fiuk e mais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FAROFA DA GKAY (@afarofadagkay)

Quem é Gkay?

Gessica Kayane é uma influenciadora digital. Nascida na Paraíba, a famosa de 29 anos de idade soma mais de 19 milhões de seguidores no Instagram e mais de 20 milhões no TikTok.

A paraibana começou a ficar famosa em 2013, quando produzia vídeos de humor para o YouTube. Deu certo: o canal de Gkay fez sucesso e ela começou a ganhar cada vez mais seguidores nas redes sociais. Em 2017, a humorista fez uma turnê de stand-up pelo Nordeste.

Além de influenciadora digital, Gkay também é atriz. Ela já participou de alguns programas de TV, incluindo Os Roni (2019) e foi uma das participantes da Dança dos Famosos em 2022. Outras aparições da famosa foram nos filmes Carnaval (2021), Detetive Madeinusa (2021) e Me Tira da Mira (2022).

Gkay também assinou com a plataforma de streaming Netflix. Em 30 de novembro, estreia o novo longa-metragem protagonizado por ela, 'Um Natal Cheio de Graça'. Sérgio Malheiros também está no elenco.

No último ano, a influenciadora digital também se arriscou no mundo da moda. Ela abriu a própria marca de roupas, Gyka, e realizou um desfile para apresentar as novas peças com show de Pedro Sampaio e a presença de Pequena Lo, Ve Collen, Rafael Uccman, Letticia Muniz e Vanessa Lopes na passarela.

Ela também já revelou em entrevista ao podcast Lavando a Roupa que recusou um convite para participar do Big Brother Brasil por medo de ser "cancelada".

Sobre sua vida pessoal, a loira já namorou o também influenciador digital Rezende em 2020, mas o relacionamento durou poucos meses.

Lindsay Lohan tem irmã gêmea na vida real?

Leia também

Bonnie Tyler: veja o antes e depois da cantora de 'Total Eclipse of the Heart'

Quem é Alba Baptista? Namorada de Chris Evans é filha de brasileiro