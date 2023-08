Enzo em Terra e Paixão, Rafael Gualandi tem namorada?

O ator Rafael Gualandi está fazendo sucesso em Terra e Paixão ao interpretar Enzo, o especialista em TI que está ajudando Tadeu (Claudio Gabriel) a descobrir a identidade da 'Rainha Delícia'. Com a visibilidade da novela, o artista está recebendo várias cantadas nas redes sociais. Curioso para saber se o famoso está comprometido? O DCI te conta abaixo.

Quem é a namorada de Rafael Gualandi?

O ator que faz Enzo de Terra e Paixão está solteiro há três anos e segundo Rafael Gualandi declarou em junho de 2023, em entrevista à Quem, o foco agora é na vida profissional. Ele revelou também que seu último namoro terminou no início da pandemia, em 202o.

A novela Terra e Paixão da TV Globo é a primeira novela de Rafael Gualandi, que é formado em Engenharia - ele também fez uma breve participação em "Além da Ilusão" (2022) e trabalhou no teatro por anos. O capixaba também já trabalhou como motorista de carro por aplicativo e personagem vivo em eventos, além de ter aberto sua própria empresa de impermeabilização e limpeza de sofás

Em sua página no Instagram, o ator sempre compartilha cliques de sua vida pessoal e exibe a boa forma - o que tem rendido muitos elogios nas redes sociais, além de ter recebido mensagens e fotos ousadas enviadas pelo público. "Tem aumentado bastante agora com a novela. Às vezes, me espanto, porque tem mais gente mandando mensagem do que me seguindo. Recebo bastante nudes", disse.

Gualandi também se dedica aos esportes e atividades físicas em seu tempo livre. Não faltam registros do ator levantando peso na academia, surfando, entre outros hábitos saudáveis.

Natural de Vila Velha, no Espírito Santo, o rapaz deixou a cidade natal para investir na carreira de ator no Rio de Janeiro. Depois de muito tempo sonhando em ser reconhecido, Gualandi enfim conquistou seu primeiro papel fixo em novelas da Globo. Em maio, o ator comemorou a estreia no horário nobre em suas redes sociais. "Enzo é o meu primeiro personagem do início ao fim de uma novela, e quanta felicidade já está me trazendo… espero que ele alcance todos vocês e que de alguma forma, possa transformar algo", escreveu.

O que acontece com Enzo em Terra e Paixão?

Enzo finalmente descobrirá que Anely (Tatá Werneck) é a Rainha Delícia nos próximos capítulos de Terra e Paixão. Empenhado em desvendar a identidade da mulher mascarada, o especialista em TI vai invadir o quarto da irmã de Lucinda (Débora Falabella) e encontrará os adereços usados por ela.

O personagem de Rafael Gualandi dirá para a Anely que sabe que ela é a dominatrix, mas fará uma confissão: o rapaz dirá que está apaixonado pela moça.

A personagem de Tatá Werneck usará a paixão do rapaz a seu favor e dirá que ficará com ele caso consiga convencer Tadeu de que ela não é a dominatrix. O rapaz aceitará a proposta e vai tentar convencer o marido de Gladys (Leona Cavalli) de que a irmã de Lucinda não é quem ele procura.

Atualmente em Terra e Paixão, Anely vive um caso com Luigi (Rainer Cadete). A dominatrix vai contar a verdade para o italiano sobre Enzo, que deve reagir à situação.

Petra (Debora Ozório) descobrirá que está sendo traída pelo marido mais adiante na novela. O golpista também deve trair a esposa com a própria sogra, Irene (Glória Pires), com quem vai armar um plano para roubar a fortuna da família La Selva.