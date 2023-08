Quem é Hélio em Terra e Paixão e o que vai acontecer?

Em breve, a novela de Walcyr Carrasco apresentará um novo personagem, o engenheiro Hélio. Interpretado por Rafa Vitti, o rapaz será muito importante para Petra (Debora Ozório), que vem sendo traída pelo marido Luigi (Rainer Cadete) na novela Terra e Paixão e não tem o apoio que tanto precisa em casa.

Rafa Vitti vive Hélio na novela Terra e Paixão

Contratado pela Cooperativa de Nova Primavera, Hélio é um engenheiro especialista em tecnologia. O cargo do rapaz já foi citado por Lucinda (Debora Falabella) em um dos capítulos de Terra e Paixão, que garantiu para Aline (Barbara Reis) que ele chegará na cidade nos próximos dias e poderá ajudar a professora a aprender a plantar com o que há de mais moderno.

Hélio ainda não aparece nos resumos de Terra e Paixão, então só deve chegar na trama após a segunda quinzena de agosto, mas já sabemos como será a história do engenheiro. Segundo revelou o site oficial da emissora, ao chegar em Nova Primavera, Hélio vai conhecer Petra (Debora Ozório) e ficará encantado pela caçula de Antônio La Selva (Tony Ramos).

Diferente de Luigi, marido de Petra, o rapaz não parece ser mais um interessado na herança da garota. Eles vão ficar próximos com o tempo e Petra poderá desabafar com ele e contar com a ajuda do engenheiro em alguns momentos difíceis. Não se sabe até agora se a dupla viverá de fato um grande romance na novela, mas a trama tem potencial para acontecer. Enquanto isso, Luigi ainda estará envolvido com Anely (Tatá Werneck).

Quem interpretará Hélio em Terra e Paixão será o ator Rafa Vitti, de 27 anos. Esta é a primeira vez em que ele será colega de elenco de sua esposa, a atriz Tatá Werneck, 39 anos, com quem está desde 2017 e interpreta Anely no folhetim. O casal selou a união em 2019 e tem uma filha, a pequena Clara Maria, de 3 anos de idade.

Além de ser o primeiro trabalho do casal lado a lado, esta é também a primeira novela de Rafa Vitti com o autor Walcyr Carrasco. O último folhetim de Vitti foi Além da Ilusão, na faixa das 18h, obra de Alessandra Poggi que estrelou ao lado de Larissa Manoela entre fevereiro e agosto de 2022.

Além da esposa famosa, Rafa Vitti vem de uma família de artistas, ele é filho do ator João Vitti, de 55 anos, com a atriz Valéria Alencar, de 58 anos, e é irmão do também ator Francisco Vitti, de 26 anos.

Quem também vai aparecer nos próximos capítulos de Terra e Paixão

O ator Rafa Vitti não será o único rosto novo na novela Terra e Paixão como Hélio, além das entradas recentes de Alexandra Richter como Nice, Eucir de Souza como Ernesto e Patrícia Pinho como Dalva, a atriz Eliane Giardini está confirmada como a versão mais velha de Agatha, a primeira esposa de Antônio, até então dada como morta.

O site oficial da TV Globo revelou que Agatha está mesmo viva e voltará para Nova Primavera para causar nos próximos capítulos. Como Rafa Vitti está gravando há algumas semanas e Eliane chegou ao projeto só agora, a aparição da personagem será depois da chegada do engenheiro na cidade.

O mistério que o público quer desvendar agora é o motivo que levou Agatha a forjar sua morte, onde ela ficou escondida durante esse tempo e o que a levará a retornar depois de tantos anos. A volta será um baque para Caio (Cauã Reymond), que cresceu com o ressentimento do pai, que acreditava que o filho era responsável pela morte da esposa no parto.

