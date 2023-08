Novela Terra e Paixão: por que Agatha forjou a própria morte?

A história de Agatha, mãe de Caio, sofreu uma das maiores reviravoltas da novela Terra e Paixão e a personagem de Eliane Giardini está prestes a voltar para Nova Primavera. Todos pensavam que a primeira esposa de Antônio estava morta, mas tudo não passou de uma armação para que ela conseguisse fugir da cidade. Mas por que Agatha forjou a própria morte?

O que aconteceu com Agatha em Terra e Paixão?

Após dar a luz a Caio, Agatha forjou a própria morte para conseguir escapar de Antônio, que tinha um ciúmes doentio da esposa e ameaçava matá-la se ela o deixasse, segundo apurou a coluna de Anna Luiza Santiago, do O Globo. O plano da mulher era escapar de Nova Primavera após todos pensarem que ela morreu, mas voltar para buscar o filho recém-nascido, porém, tudo deu errado quando ela foi presa injustamente, acusada de matar um homem.

O retorno de Agatha está marcado para o capítulo do dia 14 de agosto, segundo mostram os resumos. Ela deixará o presídio no Rio de Janeiro em que morou durante as últimas décadas e encontrará Angelina (Inez Viana), que sabe toda a verdade e se comunicou com ela ao longo de seus vários anos de prisão. Ao se tornar novamente uma mulher livre, ela pedirá para voltar para Nova Primavera para ver Caio (Cauã Reymond).

No entanto, esse reencontro não será nada fácil. Caio estará magoado, pois pensará que a mãe simplesmente o abandonou e também tem ressentimentos por ter crescido sob as várias acusações de Antônio, que o culpava por ter "matado a mãe no parto". Assim que Agatha pisar na casa de Caio, ele se negará a abraçar a mãe e a expulsará.

Mais tarde, um pouco mais calmo, ele permitirá que os dois se encontrem novamente e pedirá explicações. Agatha contará toda a sua história e o rapaz ficará sensibilizado. Ele enfim a perdoará e dará o abraço que sempre quis na mãe. Com o coração limpo de mágoas, ele até convidará a personagem de Eliane Giardini a morar com ele.

Quem também será visitado no retorno de Agatha para Nova Primavera será Gentil, homem com quem ela teve um caso no passado. De acordo com apuração de Carla Bittencourt, do Notícias da TV, de maio, será revelado no futuro da novela Terra e Paixão que Agatha é a verdadeira mãe de Jonatas, o herdeiro mais velho de Gentil.

Irene tentará se livrar de Agatha

O retorno de Agatha será só felicidade para Caio, mas o maior pesadelo da vida de Irene (Gloria Pires). Como a mulher não está morta e nem divorciada de Antônio, o casamento do ricaço com a ex-prostituta poderá ser invalidado, o que deixará a megera sem um tostão da herança do marido. Por isso, a vilã tentará dar um fim na rival e tirá-la da jogada antes de se reencontrar com Antônio.

Segundos os resumos de Terra e Paixão, alguns dias após sua volta para Nova Primavera e a reconciliação com Caio, Agatha dirá para o filho que deseja ver o marido. No entanto, Irene será mais rápida e armará um plano contra ela.

Em capítulos recentes, Irene já estava farejando que Agatha podia estar viva, por isso já tinha combinado com Nice (Alexandra Richter) que se a primeira esposa de Antônio aparecesse, elas teriam que sumir com ela. E será isso que a dupla tentará. Caio reunirá a família para um comunicado especial, mas antes de Agatha conseguir falar com Antônio para contar que está viva, ela será sequestrada.

Ainda não foi revelado quanto tempo ela ficará nas mãos dos bandidos e como será salva, mas pelo indicam os resumos, Caio pode ser o grande salvador da mãe. O primogênito dos La Selva vai flagrar o sequestro e verá a mulher sendo obrigada a entrar em um carro por um desconhecido. Um mocinho cheio de truques na novela, Caio já salvou Aline mais de uma vez, o filho sequestrado da amada e também deve tentar recuperar a mãe.