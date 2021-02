Erasmo Viana e Gabriela Pugliesi se separam: “Erro grave”

Erasmo Viana e Gabriela Pugliesi não são mais um casal! O empresário disse em uma sequência de Stories publicados no Instagram, na noite deste domingo (21), que ‘cometeu um erro grave’, que culminou no fim do casamento com a musa fitness. Os dois estavam casados há 4 anos e demonstravam sintonia no relacionamento.

Nos últimos dias, o fato de Erasmo Viana e Gabriela Pugliesi aparecerem sem aliança nas redes sociais, intrigou os fãs do casal. No final de semana, por exemplo, a musa fitness deixou de seguir o empresário no Instagram, o que levantou rumores de que os dois tiram se separado. Agora, neste domingo, Erasmo quebrou o silêncio e confirmou que ele e Gabriela estão em um processo de separação.

“Eu e Gabi, a gente está se separando e infelizmente é verdade. A gente está nesse processo de separação. Eu cometi um erro grave, me arrependi. A gente já conversou bastante. Mas no momento cabe a mim respeitar a decisão dela e deixar que o tempo cure qualquer ferida que ficou”, disse o influenciador fitness.

O empresário e influenciadro digital Erasmo Viana estava casado com Gabriela Pugliesi há 4 anos. Com a separação, ele disse ter sido o responsável pela crise no casamento, mas não entregou detalhes do que teria feito para o término da união.

“Não preciso entrar em detalhes, são coisas que acontecem com qualquer casal. A gente sabe se resolver e está tendo uma conversa madura. Não fica ranço, até pela nossa história, pelo que a gente construiu junto. Mas, infelizmente, acontece”, desabafou

Apesar do momento delicado, Erasmo demonstrou ter esperanças de reatar o casamento com a musa fitness. “Ainda tenho esperança de que a gente possa ficar junto um dia. Mas no momento é isso. Vida que segue”, explicou ele, que ainda avisou aos fãs que não vai mais surgir nas redes sociais ao lado da agora ex-esposa por motivos óbvios. “A partir de agora vocês vão ver o meu dia a dia de outra forma”, disse.

O casamento de Erasmo e Pugliesi

Gabriela e Erasmo se casaram em cerimônia luxuosa em Trancoso, na Bahia em abril de 2017. Entretanto, os dois estavam juntos desde 2015, mas chegaram a conclusão de se casar após uma ‘crise’ no relacionamento. A cerimônia foi realizada na praia e a noiva entrou no cenário da oficialização da união usando um terço no braço, buquê de flores brancas, flor no cabelo e um vestido de noiva estilo fitness que pesa 38kg.