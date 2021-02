Lanches fitness: 6 receitas fáceis e deliciosas para você fazer hoje

Os lanches fitness são ótimos para quando estamos de dieta e queremos comer algo mais saudável na pausa entre as refeições ou até mesmo para substituir uma delas. Por exemplo, um sanduíche natural vai muito bem no almoço, além disso, ele é prático e podemos levá-lo na mochila para comer no trabalho ou em outro momento.

A barrinha de ceral também é ótima para os momentos que queremos comer algo mais doce, e quando feita com ingredientes naturais como o da receita abaixo, traz ainda mais benefícios para a saúde.

Separamos 6 receitas de lanches fitness muito práticas que podem ser feitas em poucos minutos. Confira!

1. Panqueca fit de banana e granola

Ingredientes:

1 ovo

1 banana grande amassada

4 colheres de aveia em flocos

Granola sem açúcar

Canela a gosto

Uva passa a gosto

Modo de preparo:

Amasse a banana e bata o ovo. Misture bem e então coloque a aveia em flocos. Em uma frigideira coloque a massa e arrume no formato de panqueca. Depois espalhe a granola e a uva passa. Tampe e leve ao fogo baixo por mais 5 minutos. Vire para dourar do outro lado. Sirva em seguida.

2. Lanches fitness: Wrap fit integral

Ingredientes:

1/2 xícara farinha de trigo integral

1 colher de azeite de oliva ( ou óleo de coco)

3 colheres de água

sal a gosto

farinha para polvilhar

Recheio

alface-crespa a gosto

1 pepino japonês (em tiras)

1 cenoura cozida (cortada em tiras)

Cream cheese a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela coloque a farinha de trigo, a água, o azeite e o sal. Misture bem e leve para uma bancada enfarinhada e sove por mais ou menos uns 5 minutos. Enfarinhe novamente a bancada e divida a massa em 3 partes. Abra a massa com um rolo, deixando bem fininha. Corte com o auxílio de um prato ou tigela formando um disco. Aqueça uma frigideira antiaderente ou unte uma com azeite. Coloque a massa em fogo baixo, quando levantar bolhas vire para assar do outro lado. Coloque a massa já pronta em um prato e tampe para formar vapor, isso vai deixar a massa macia para enrolar. Agora é só rechear e servir em seguida.

3. Sanduíche natural de frango

Ingredientes:

4 fatias de pão de forma (integral ou multigrãos)

1 xícara de frango desfiado

1/2 xícara de cenoura ralada (na parte grossa do ralador)

1/2 xícara de milho

Salsinha a gosto

2 colheres de sopa cheia de cream cheese ou iogurte grego 100% natural

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela coloque o frango, a cenoura, o milho, a salsinha, a pimenta e o sal. Depois adicione o cream cheese e mexa bem. Agora é só montar o seu sanduíche.

4. Barrinhas de aveia

Ingredientes:

3 colheres de sopa de aveia flocos finos

2 colheres (sp) de mel

1 colher (chá) óleo de coco

Granola sem açúcar (aproximadamente duas colheres)

1 colher de chá de sementes de linhaça ou chia

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes em uma tigela e mexa bem. Unte uma forma de pão com óleo de coco. Distribua a massa, pressionando e a deixando com 1 centímetro de espessura. Modele a largura das barras. Leve ao forno médio pré-aquecido de 15 a 20 minutos. Espere esfriar e retire das formas.

5. Pastel fit na frigideira

Ingredientes:

2 ovos

1 colher de queijo parmesão ralado

1/2 xíc. de leite desnatado

1/2 xíc. de farinha de arroz

2 colheres de fécula de batata

2 colheres de polvilho doce

1 colher de azeite de oliva

sal a gosto

chia a gosto

Recheio:

Queijo tipo cottage

Tomate picados sem sementes

Orégano

Modo de preparo:

Em uma tigela bata os ovos, acrescente o sal, o queijo e mexa. Adicione a fécula, o leite e a farinha de arroz e mexa bem. Acrescente as sementes de chia, o polvilho e o azeite e mexa novamente. Por último adicione o fermento em pó e mexa. Unte uma frigideira com azeite e acrescente um pouco da massa, como se fosse uma panqueca. Quando as bolhas começarem a aparecer, acrescente o recheio. Com o auxílio de uma espátula, dobre a massa ao meio de forma a cobrir o recheio. Repita o processo com o restante da massa e sirva.

6. Lanches Fitness: Misto quente sem pão

Ingredientes:

1 ovo

Sal a gosto

1 colher de cream cheese (ou creme de ricota)

1 mussarela light

Peito de peru light a gosto

Modo de preparo: