Ex-BBB Marcela mostra namorada sendo tietada pelo pai

A ex-BBB Marcela McGowan mostrou que está cada vez mais envolvida com a namorada Luiza, da dupla com Maurílio. No Instagram, a participante do BBB 20 mostrou a amada nesta quinta-feira (07). As duas começaram a ter um romance em dezembro do ano passado, mas parece que a famosa já é parte da família da médica.

Ex-BBB mostra Luiza com o pai e revela estar apaixonada

Na ferramenta de Stories do Instagram, a ex-BBB filmou a namorada cantando e tocando violão, e provou que está apaixonada pela sertaneja dona do hit ‘S de Saudade’. “Não aguento mais me apaixonar por essa mulher”, declarou ela.

Enquanto mostrava o momento de cantoria, Marcela brincou sobre o pai que ficava observando a nora, provando que a cantora já está incluída na família McGowan. “Meu pai ‘cadelando’ ela é tudo pra mim”, escreveu ainda.

Como a ex-BBB, Marcela e Luiza se conheceram?

Antes do romance, elas começaram a se conhecer em uma viagem com a também ex-BBB Gizelly Bicalho, que foi um tipo de cupido na relação.

Elas viraram amigas em Maragogi, Alagoas, no final do ano passado. Segundo a irmã de Marcela, Mariana McGowan, elas não chegaram a ficar na viagem, mas continuaram a se falar.

Após o primeiro contato, elas compartilharam fotos com o grupo de amigos em que apareciam juntas. Somente no aniversário da ex-BBB, em novembro, que as duas voltaram a se encontrar e passaram a se conhecer melhor.

Foi a irmã de Marcela que confirmou à Quem, que as duas estavam em um romance. “Sim, elas estão se conhecendo. É novo, tem umas duas semanas. Não sei exatamente. Algo por aí, tem pouco tempo. É novo”, revelou a modelo.

Marcela fala sobre relacionamento com Luiza

Quando os fãs souberam do namoro da ex-BBB com a cantora, os questionamento sobre a relação começaram. Os seguidores da médica perguntaram as suas “intenções” com Luiza.

“Tenho um monte de intenção maravilhosa e umas meio ruinzinhas também (risos). A cada cinco perguntas, três são sobre a Luiza”, respondeu a influencer.

Ela ainda detalhou como foi começar a namorar na pandemia. “Quando a gente se conheceu estava um momento mais tranquilo da pandemia e flexível da quarentena. Mas o desafio maior é não conseguir se ver sempre e se deslocar como antes. Não poder fazer o que todo casal fazia antes da pandemia que é poder viajar, ir ao cinema… Mas perto da Luiza isso tudo fica pequeno”, contou à revista Quem.